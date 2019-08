Focus sul miglior prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus su Amazon e a rate con Wind

Spazio profondo : Focus sugli effetti sul cervello : Un’esposizione prolungata alle radiazioni cosmiche potrebbe provocare danni al cervello. Non è la prima volta che si parla di questa correlazione e dei possibili effetti dello Spazio profondo sulla salute degli astronauti. A confermarlo ora – riporta Global Science – è un nuovo studio pubblicato su eNeuro, che ha riprodotto in laboratorio le condizioni che potrebbero verificarsi durante una missione di lunga durata. Secondo il team ...

DIRETTA PERUGIA ROMA/ Streaming video e tv : Focus sul lavoro dei giallorossi : DIRETTA PERUGIA ROMA Streaming video e tv: cronaca live della partita amichevole che la squadra giallorossa gioca allo stadio Renato Curi.

A Quattrozampeinfiera - sguardi tra cane e uomo : Focus sul picco di ossitocina - l’ormone dell’amore : L’ossitocina è l’ormone dell’amore, dell’attaccamento e ne produciamo di più quando ci affezioniamo ad un animale: accarezzarli abbassa il livello di ansia, di pressione e del battito cardiaco anche se momentaneo. Ci rende persone socievoli e fiduciose. I picchi di ossitocina testimoniano l’amore degli esseri umani per i cani, ma soprattutto provano l’immenso amore degli amici a quattro zampe per gli esseri umani. Il miglior amico ...

Diretta Parma Trabzonspor/ Streaming video DAZN : Focus sulla squadra turca : Diretta Parma Trabzonspor Streaming video DAZN: cronaca e risultato live della partita amichevole che i ducali giocano a Bad Hall in Austria.

Allerta Meteo - Focus sul maltempo del weekend : rischio tornado sulle coste - minacce piogge torrenziali - grandine e venti distruttivi : Allerta Meteo – È iniziato un weekend di forte maltempo al Nord e lungo la costa tirrenica, caratterizzato da fenomeni anche molto intensi. In Liguria c’è già stata una grande tromba marina, mentre nella notte Torino è stata interessata da un violento nubifragio, così come le zone alpine. I fenomeni di maltempo sono dovuti ad una profonda depressione che si spinge da ovest verso l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale con un intenso ...

Honda e - Focus sulle dotazioni multimediali : La Honda ha diffuso alcune informazioni e un video sul funzionamento dell'infotainment della Honda e, la compatta elettrica, già prenotabile, che debutterà sui principali mercati internazionali entro la fine dell'anno. Noi di Quattroruote l'abbiamo anche guidata in anteprima: questo modello rappresenta un cambio di paradigma totale per la Casa giapponese, che oltre ad aprire alla propulsione elettrica ha scelto di sviluppare una piattaforma ...

Diretta Lazio Entella/ Streaming video e tv : Focus sulla squadra ligure : Diretta Lazio Entella Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca ad Auronzo di Cadore, dove i biancocelesti sono ancora in ritiro.

Astrofisica : Focus sulle supernove “esuberanti” e dure a morire : focus sulle fasi finali della vita stellare, che può concludersi in diverse maniere oltre alla classica esplosione come supernova. Una particolare tipologia di ‘canto del cigno’ degli astri – riporta Global Science – è al centro di uno studio condotto da una team internazionale di scienziati e coordinato dall’Institute for Gravitational Wave Astronomy dell’Università di Birmingham; il saggio è stato recentemente pubblicato su The ...

Anniversario Apollo 11 : Focus sulla luna in Trentino dal 19 al 21 luglio tra eventi divulgativi - concerti e workshop : Sarà il focus sulla luna l’evento centrale della XVI edizione del workshop di geopolitica ed economia internazionale promosso dal think tank “Il Nodo di Gordio” in collaborazione con il Centro Studi “Vox Populi”, che si svolgerà in Trentino dal 19 al 21 luglio. Nella splendida cornice del Castello di Pergine, Sabato 20 luglio dalle 17,00 alle 19,00, si terrà “La luna dal Pozzo“: un evento scientifico ...

Allerta Meteo - Focus sul maltempo al Centro-Sud : su Puglia e Molise il “clou” degli eventi estremi con grandine enorme e tornado : Allerta Meteo – Oggi è atteso un importante outbreak di maltempo estremo con intense supercelle in grado di produrre venti distruttivi, tornado e grandine da molto grande ad enorme sull’Italia sudorientale, l’Adriatico meridionale e il sud dell’Albania. Una grande depressione sull’Europa orientale-nordorientale spingerà una depressione a onda breve sull’Italia e i Balcani con una forte corrente a getto sull’area. Nel frattempo, la bassa ...

Festival delle Spartenze - il Sud celebra i migranti italiani. Focus sull’Argentina col direttore dell’Apollo 11 : L’Italia non è solo il paese degli “immigrati”, ma soprattutto è terra di “emigrati”. Solo nel 2018 se ne sono andati in 130mila, per lo più ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Giovani spesso costretti a partire alla ricerca di un lavoro o semplicemente di un futuro migliore che l’Italia non riesce a garantire. “Cervelli in fuga”, come vengono chiamati, che dal 25 luglio al 3 agosto si riuniranno al Piccolo Festival delle Spartenze. ...

Allerta Meteo - Focus sul maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Risultati Coppa d'Africa 2019/ Diretta gol live score : Focus sui padroni di casa : Risultati Coppa d'Africa 2019: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 6 luglio, valide per gli ottavi di finale del torneo.

Meteo - Focus sul tornado in Cina : le immagini del mostruoso vortice che ha seminato morte e danneggiato migliaia di case [FOTO e VIDEO] : Almeno 6 morti e 190 feriti rappresentano il bilancio di un mostruoso tornado che si è abbattuto su Kaiyuan, città di circa mezzo milione di residenti nella provincia di Liaoning della Cina nordorientale. Drammatiche le immagini, che trovate nei video in fondo all’articolo e nella gallery in alto, che mostrano il tornado infrangere le finestre, sollevare i tetti degli edifici, sradicare gli alberi e rovesciare le auto. Il vortice si è abbattuto ...