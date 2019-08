Blizzard ha completamente perso interesse in StarCraft?

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 9 agosto 2019) Negli ultimi mesi vi abbiamo parlato dei numerosi problemi che sta affrontando, nuovi titoli sono stati bruscamente cancellati e molti membri del suonale hanno lasciato la compagnia per una ristrutturazione interna. Tuttavia, sembra che i problemi non siano ancora terminati.Nell'ultimo incontro con investitori e analisti, la società ha affermato che si concentrerà su franchise già affermati, senza preoccuparsi troppo di uno in particolare che ha contribuito a rendere la compagnia così amata.In effetti, come osservato su Twitter da Jason Schreier di Kotaku,non ha menzionato in alcun modo il celebre franchise di. Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Heartstone, Overwatch e Diablo, al contrario, sono stati tutti citati e sappiamo che sono in arrivo nuovi giochi e contenuti per queste serie.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Blizzard: la compagnia potrebbe non avere più interesse nella serie di #StarCraft. -