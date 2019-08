Trappola di Malta per la Ocean Viking Non vi diamo il carburante

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Angelo Scarano La, partita dal porto di Marsiglia, hasolo per i prossimi dieci giorni. Edice "no" all'attracco per rifornimenti Pugno di ferro disulla. La nave di Msf e Sos Mediterranée partita dal porto di Marsiglia e diretta nella acque libiche per operazioni di salvataggio, adesso deve fare i conti con un'ulteriore stretta arrivata da parte disul fronte dei rapporti con le Ong. Il governo de La Valletta ha chiuso di fatto i suoi porti alla nave di Msf non solo per un eventuale sbarco di migranti, ma anche per le procedure di rifornimento. La nave in questo momento si trova senza migranti a bordo ma di fatto ha chiesto alle autorità maltesi di poter attraccare in porto per un rifornimento die di acqua. Da La Valletta è arrivato un secco "no" con un rifiuto chiaro a qualunque attracco in porto della nave ...

mahligdeleon : @Refugees Credo Lei possa capire. Lasciare da sole Malta e Italia dove esiste anche la regola del primo approdo. Un… -