Sicurezza | Mattarella | ‘irragionevole norma su oltraggio pubblico ufficiale’

Sicurezza bis - Mattarella firma il decreto ma rileva due criticità : “Rilevanti perplessità”. E invia una lettera a Conte - Fico e Casellati : Sergio Mattarella ha firmato il testo che converte in legge il decreto Sicurezza bis, ma ha rilevato nel provvedimento patrocinato dalla Lega due criticità. Il Presidente della Repubblica ha Contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. I Contenuti del decreto “appena promulgato sono stati, in sede di conversione, ampiamente modificati dal ...

Sicurezza : Mattarella - ‘rimane obbligo salvataggio naufraghi’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Come correttamente indicato all’articolo 1 del decreto convertito, la limitazione o il divieto di ingresso può essere disposto ‘nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia’, così come ai sensi dell’articolo 2 ‘il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale’. Nell’ambito di questa la Convenzione di Montego Bay, ...

Sicurezza : Mattarella - ‘sanzioni irragionevoli per violazioni acque territoriali’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Le sanzioni amministrative di un milione di euro e della confisca dell’imbarcazione, previste dal decreto legge Sicurezza bis, non appaiono ragionevoli, in quanto “non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate” e quindi viene affidato ...

