Salvini | Non c' è maggioranza Restituire parola agli elettori È crisi di

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il giorno dopo lo strappo nellagiallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre dalla Lega continuano ad arrivare richieste di un cambio di passo nel governo, sostituendo alcuni ministri, in continuità con quello che Matteoha ribadito ieri dal palco di Sabaudia: "Bisogna decidere in fretta, la nostra sorte è in mano al popolo. Qualcosa si è rotto nella". Poi in serata l'affondo: "Prendere atto del fatto che non c'è più". Cosa sta succedendo, minuto per minuto. ORE ...

matteosalvinimi : Caccia alle streghe... I giornalisti che insultano Salvini non si toccano, quelli che osano mettergli Mi Piace vann… - ricpuglisi : Savoini è andato QUATTORDICI VOLTE in Russia nel 2018. Non risulta nei registri dei cittadini non russi entranti.… - davidefaraone : Mentre Salvini gioca a fare lo sceriffo con le Ong, in Sicilia non si ferma l’ondata di sbarchi fantasma. Questo l’… -