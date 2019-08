MotoGp – Lorenzo alla Pramac? Miller distrugge lo spagnolo | “facile infilare la coda tra

MotoGp - si infiamma il mercato piloti : Jorge Lorenzo pronto a tornare alla Ducati! : Lo spagnolo potrebbe lasciare la Honda al termine della stagione per rientro alla Ducati, ma non nel team ufficiale bensì alla Pramac Indiscrezioni clamorose, rivelazioni di mercato sorprendenti che potrebbero davvero scombussolare la griglia di partenza del prossimo anno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Jorge Lorenzo sarebbe pronto a tornare alla Ducati solo dopo un anno dall’addio, lasciando la Honda e mettendo fine alla ...

MotoGp - Lin Jarvis mette le cose in chiaro : “il crollo Yamaha dovuto all’addio di Lorenzo? Ecco la verità” : Il direttore della Yamaha ha parlato del crollo verticale avuto dal team nel corso degli ultimi anni, esprimendo il proprio punto di vista Il crollo della Yamaha è coinciso con l’addio di Jorge Lorenzo, con il numero di vittorie drasticamente ridotto dal passaggio del maiorchino alla Ducati. Un addio traumatico, che ha scosso senza dubbio il team di Iwata, ripartito con Maverick Viñales al fianco di Valentino ...

MotoGp - Alberto Puig sincero : “i contatti tra Lorenzo e la Ducati? Vi svelo ciò che interessa a me…” : Il numero uno del team Honda HRC ha parlato di Jorge Lorenzo, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua situazione La Honda continua a vincere grazie a Marc Marquez, dominando anche a Brno e scappando via nella classifica iridata. Un momento magico per il team HRC e per lo spagnolo, autentico protagonista del Motomondiale. Alessandro La Rocca /LaPresse Per un Marquez che ride c’è un Lorenzo triste, coinvolto nel recupero ...

MotoGp - Jorge Lorenzo impressionato da Marc Marquez : il post del maiorchino è sorprendente [VIDEO] : Applausi a scena aperta per Marc Marquez da parte del compagno di squadra, complimentatosi con il campione del mondo sui social Jorge Lorenzo prosegue nel suo programma di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Assen, lo spagnolo lavora duramente ma non si perde nemmeno un Gran Premio, ammirando in tv i colleghi darsi battaglia sulla pista di Brno. Nel salotto di casa sua, il maiorchino assiste alla splendida prestazione di Marc ...

VIDEO Valentino Rossi e Jorge Lorenzo non si ritirano. Sicura la loro presenza nel 2020 in MotoGp : Qualche Gran Premio non al top, da qualche mese manca un colpaccio. loro però non lasciano, anzi, rilanciano, nonostante l’età che avanza. Altro che ritiro: Valentino Rossi ed Jorge Lorenzo hanno già deciso di proseguire, certamente, nel Motomondiale nella classe MotoGP almeno per un’altra stagione, quella del 2020. Troveremo ancora in pista dunque il pRossimo anno sia il fenomeno di Tavullia che l’iberico. VIDEO Rossi E ...

MotoGp – Il manager di Jorge Lorenzo fa chiarezza : “ritiro? Quante cazzate! Vi svelo la verità sul suo futuro” : Alber Valera, manager di Jorge Lorenzo, ha parlato delle condizioni fisiche del pilota Honda smentendo seccamente l’ipotesi del ritiro Dopo la pausa estiva i piloti di MotoGp sono pronti per tornare in pista, tutti tranne uno. Jorge Lorenzo è ancora fermo ai box a causa dell’infortunio patito nelle scorse settimane e che lo costringerà a saltare la gara di Brno su consiglio medico. In merito alle condizioni del maiorchino si ...

MotoGp – Marquez - la voglia di tornare e il dolce pensiero a Lorenzo : “mi manca la moto! Spero che Jorge…” : Marc Marquez non vede l’ora di ritornare a correre dopo la pausa estiva: il pilota Honda, pronto per la gara di Brno, rivolge anche un pensiero a Jorge Lorenzo, ancora fermo per infortunio Terminata la pausa estiva, i piloti di MotoGp sono pronti a ritornare in sella alle loro moto per la ripresa del campionato. Era andato in vacanza con il sorriso e ritorna allo stesso modo Marc Marquez, campione in carica e leader del Motomondiale, ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi - Marquez sicuro : “continuerà! Non ci credo finchè…” : Marc Marquez ha le idee chiare: Dalle difficoltà di Jorge Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi La pausa estiva della MotoGp è terminata: inizia domani una nuova settimana di gara, che partirà giovedì a Brno con la conferenza stampa dei piloti per concludersi, dopo prove e qualifiche, col Gp della Repubblica Ceca di domenica 4 agosto. Tutti i piloti hanno diviso le loro vacanze tra momenti di relax con amici, fidanzate e familiari e altri ...

MotoGp – Dovizioso non ha dubbi : “Jorge Lorenzo in Honda? Una cosa da pazzi - la scelta peggiore. Vi spiego perchè” : Andrea Dovizioso si è soffermato a parlare dei rivali della Honda: mentre Jorge Lorenzo è stato ‘costretto’ a fare una scelta molto complicata, Marquez risulta invece il vero fenomeno della scuderia giapponese Mentre Marc Marquez domina il Motomondiale senza sforzarsi più del dovuto, Andrea Dovizioso non sembra in grado di poterlo impensierire. Il duello che ha segnato gli ultimi anni di MotoGp ha tutta l’aria di ...