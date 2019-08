L’incredibile storia del villaggio polacco in cui | da dieci anni | nascono solo femmine

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) Unamolto singolare quella che Repubblica riprende dal New York Times. Esiste un paese, in Polonia, dove daa questa parte nonmaschi.. Si chiama Miejsce Odrzańskie. Una situazione piuttosto anomala, che ha attirato l’attenzione dei media e degli scienziati, intenzionati a scoprire il motivo dell’assenza di nati maschi. Il sindaco di Cisek, comune di cui fa parte il paese, dice: “Ci sono medici che mi telefonano da tutto il Paese per darmi suggerimenti su cosa bisogna fare per concepire un maschio”. I residenti non conoscono i motivi di questo strano fenomeno. Molti pensano che si tratti di una semplice coincidenza. Sta di fatto che il sindaco ha deciso di offrire una ricompensa alla prossima coppia che partorirà un maschio. “Si è parlato così tanto di noi che per un attimo avevo pensato di intitolare una strada al ...

fattoquotidiano : PRETE IN ARRESTO Prima li avrebbe drogati per renderli incoscienti, poi avrebbe abusato sessualmente di loro. L’in… - Italbasket : Lui è Paolo Povìa ed è l'allenatore della Costa d'Avorio. Dalle minors lombarde ai Mondiali attraverso la Svizzera.… - aspide_l : RT @JohannesBuckler: Ieri sera vi ho raccontato la storia di Antonino Cassarà e del suo sacrificio. Vi avevo promesso di raccontarvi la st… -