La “cura del silenzio” fa bene a mente e corpo | 5 motivi per tacere

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Praticare il silenzio ogni giorno può aiutare ad avere una migliore condizione dissere psico-fisico. Gli scienziati ed esperti internazionali che hanno preso parte ad Icons – la prima conferenza internazionale sul silenzio, organizzata a Nocera Umbra dalla Fondazione Patrizio Paoletti in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma e l’Haifa University di Israele – spiegano, in cinque punti, perchè praticarlo ogni giorno. 1) E’ l’arma segreta per una buona memoria: secondo uno studio, portato avanti da Imke Kirste della Duke University, due ore di silenzio al giorno solleciterebbero lo sviluppo cellulare nell’ippocampo, la regione del cervello collegata alla formazione della memoria. Il silenzio aiuta a concentrarsi e rimanendo concentrati la nostra memoria guadagna punti giorno dopo giorno. 2) Meno ansia grazie al silenzio della ...

