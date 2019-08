Gazzetta | Everton è la seconda scelta se non si chiude Lozano

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il Napoli valuta anche un calciatore del Gremio per il reparto offensivo.Sousa Soares, 23 anni, giocatore rapido e molto abile nel dribblare gli avversari. Giuntoli ha presentato la prima offerta di 25 milioni che è stata valutata insufficiente dal procuratore Marcelo Serafini, che ha ricordato al Napoli cheha rifiutato 45 milioni per un contratto con un club cinese. L’attaccante piace a tutto lo staff tecnico ma, come sempre, l’ultima parola spetterà al presidente Il Gremio lo ritiene un calciatore di prima fascia e, dunque, Aurelio De Laurentiis dovrebbe fare uno sforzo maggiore per assicurarselo. Il presidente invece non gradisce la comproprietà del brasiliano e il fatto di dover trattare con più interlocutori. Comunqueresta unanel caso in cui non si riuscisse are con. L'articoloè lase ...

