Estate | cibo di strada per 7 italiani su 10 | piadina batte kebab

Estate 2019 : le vacanze italiane sempre più all’insegna del buon cibo : Anche se la scusa ufficiale è la ricerca del relax, le nuove vacanze come le intendono gli italiani non sono più quelle di una volta, dove lunghi momenti di riposo erano intervallati con un minimo di attività motoria e cene pantagrueliche da far invidia ad un banchetto di nozze. Oggi, complici forse i social, dove amiamo mostrarci al meglio, grazie inoltre ad una maggiore informazione supportata anche da aziende fra le quali Nestlé, che da ...

Estate e viaggi : un italiano su 5 sceglie il luogo di vacanza in base al cibo : “Il cibo diventa la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche per un importo complessivo stimato nel 2019 in oltre 27 miliardi all’anno, il massimo storico di sempre“: è quanto emerge dallo studio Coldiretti “La ...