Di Maio dice che lui è tranquillo | molto tranquillo

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...

Pd - Boschi : “Salvini? Un imbroglione - dice solo chiacchiere. Di Maio? Ha fatto danni al Paese” : Duro attacco della deputata Pd, Maria Elena Boschi, ai due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, nel corso de “L’aria che tira”, su La7. La prima staffilata è al leader della Lega sul caso Savoini: “Salvini non vuole sentirsi dire la verità, ma deve spiegare ai cittadini italiani se è in qualche modo è coinvolto nello scandalo russo. Se non ha nulla da temere, perché non parla? Perché non dice la ...

"Non vedo sciacallaggio politico" dice Di Maio sullo scandalo di Bibbiano : Dopo Matteo Salvini anche Luigi di Maio, in compagnia di Alfonso Bonafede, è atteso a Bibbiano, piccolo centro dell'Emilia Romagna diventato epicentro di uno scandalo e allo stesso tempo vetrina politica ambita. "La mia sarà una visita istituzionale per fare il punto della situazione con i sindaci, incontrare associazioni e famiglie e presentare il progetto della squadra speciale istituita dal Ministro" ha detto il vicepremier alla Stampa ...

Il Movimento 5 Stelle dice che i suoi iscritti hanno approvato il “mandato zero” e le altre novità proposte da Luigi Di Maio : Si sono concluse oggi le votazioni sulle riforme allo statuto del Movimento 5 Stelle proposte dal capo politico Luigi Di Maio. Con un post sul blog ufficiale, il Movimento ha annunciato che tutte le proposte – compresa la più nota,

Salvini dopo il pranzo con Di Maio : <br> "Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo" : Aggiornamento - Il pranzo di lavoro (o per una momentanea tregua) tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi è durato un'ora e non ci Sono state dichiarazioni ufficiali dopo, ma solo una battuta del leader leghista che ha detto:"Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo. L'incontro è andato bene"All'incontro però non c'era Conte, che ha pranzato fuori da Palazzo Chigi, dunque è stato solo un tête-à-tête tra i due ...

Tav - Conte dice sì. L’ira di Di Maio e dei 5 Stelle : Sì al Tav: è questa la posizione ufficiale del governo italiano. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con una diretta su Facebook, in cui spiega che «oggi bloccare il Tav costerebbe più che completarlo». Il traforo ferroviario tra Torino e Lione, quindi, verrà ultimato, con buona pace del Movimento Cinque Stelle, contrario all’opera. Più fondi europei È vero che «l’ultima parola spetterà al Parlamento», come afferma ...

Quando Di Maio diceva che "i due mandati non si toccano" : Di Maio lancia il "mandato zero", trovando il modo di derogare al tetto dei due mandati per i consiglieri comunali...

"Escludo che ci possa essere una crisi" - dice Luigi Di Maio : "Escludo che ci possa essere una crisi: sono dinamiche di un governo con due forze politiche" diverse: ?Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio ad Agorà su Rai3. "Comunque - aggiunge - male non fare, paura non avere: abbiamo da realizzare riforme importanti". "È auspicabile che oggi ci parliamo e ci vediamo: è giusto che ci incontriamo, ci chiariamo e andiamo avanti, oggi, perché c'è il Consiglio dei ...

Perché Di Maio dice no alla proroga Alitalia - cresce l'opzione 5° socio : Giù la maschera. Se Atlantia in primis o anche gli altri pretendenti vogliono partecipare al consorzio per il rilancio dell'Alitalia devono presentare le proprie offerta entro le 18 di domenica sera (è la deadline fissata dall'advisor di Fs Mediobanca), in modo da consentire al Cda del gruppo ferroviario guidato da Gianfranco Battisti Segui su affaritaliani.it