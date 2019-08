Si accascia | muore in spiaggia Hanno tentato di salvarlo anche con l’eliambulanza

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Malore in, turistaa Gabicce. È successo nella mattinata di oggi, mercoledì 7 agosto, inorno alle 10.30. L’uomo, 74 anni e originario di Mantova, si è sentito male nel tratto di mare compreso tra i bagni 14 e 12, non lontano dalla struttura del Mississippi. La causa, con ogni probabilità, un malore. Alla vista dell’uomo che barcollava sulla battigia sono intervenuti subito i bagnini di salvataggio dello stabilimento chepoi allertato il personale della Capitaneria di porto di Pesaro per i rilievi di legge e del 118, oltre all’eliambulanza e ai carabinieri. Ogni soccorso però è stato vano. Una tragedia, quella di Gabicce, che fa eco a quella del primo agosto a Porto d’Ascoli dove un turista aquilano di 65 ani è morto in seguito ad un malore che lo aveva colto mentre era in acqua. L’intervento del bagnino di salvataggio e dei bagnanti che si ...

