No Tav | In Senato una sceneggiata | ora continuiamo noi

Tav - cosa succede nel governo dopo il voto del Senato : Le votazioni sulle mozioni riguardanti la Tav accendono lo scontro: la maggioranza M5s-Lega si spacca e si prospetta l'ipotesi di una crisi di governo. cosa succederà ora all'interno dell'esecutivo e come affronteranno il gelo tra i due partiti Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Quale sarà il ruolo di Giuseppe Conte? Ecco gli scenari possibili per il futuro del governo.Continua a leggere

Tav - maggioranza si spacca in Senato. No a mozione M5S - passa quella Pd. Zingaretti : Conte vada al Quirinale : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal Senato con 181 no, mentre i voti favorevoli...

Tav - bocciata la mozione di M5S al Senato<br>Lega : "Ci saranno conseguenze" : AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Senza alcun colpo di scena, la mozione No Tav presentata al Senato dal Movimento 5 Stelle è stata bocciata con 181 voti contrari e solo 110 voti a favore, quelli dei senatori pentastellati. L'ultimo vano tentativo voluto da Luigi Di Maio per bloccare l'opera in Val di Susa è quindi morto sul nascere e le frattura al governo è sempre più netta.Le altre quattro mozioni a favore dell'opera, invece, sono state approvate ...

Voto Tav - Senato respinge la mozione M5S e approva quella del Pd con il sostegno della Lega. Governo diviso : Il Governo dà due pareri differenti. Passano tutte le mozioni per il sì. M5S: «Inciucio». La lega annuncia: «Dopo questo Voto ci saranno conseguenze politiche»

Tav : De Micheli - ‘dopo voto Senato Conte vada al Quirinale’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Il M5S sta deflagrando e sta andando in mille pezzi. Oggi voteranno in Senato contro il loro governo e contro il loro presidente del Consiglio. Di Battista lo dice chiaramente: la mozione contro la Tav presentata da Di Maio e dal M5S è stata presentata per aprire la crisi di governo. Sono ridicoli e in confusione mentale. In tutto questo il premier Conte si rifugia in un silenzio assordante che ci auguriamo ...

Tav - il Senato dice sì : bocciata la mozione del M5s - si spacca l’asse con la Lega : Il Senato ha votato le mozioni sulla Tav: sono state bocciate quelle del Movimento 5 Stelle e di Leu, che erano a favore dello stop all'alta velocità. Approvate le altre quattro mozioni pro-Tav: erano state presentate da Pd, Fi, Fdi e +Europa. La maggioranza di governo si spacca e il M5s accusa Lega e Pd di fare un "inciucio".Continua a leggere

Tav - Salvini annulla l’appuntamento a Sabaudia per essere presente al voto delle mozioni al Senato : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, annulla il suo appuntamento di questa mattina a Sabaudia - per il suo 'estate italiana tour' - scegliendo di essere presente al Senato durante la discussione e la votazione delle sei mozioni sulla Tav. Sono, per ora, confermati gli altri due appuntamenti di Anzio e di Sabaudia di questa sera.Continua a leggere

Tav - battaglia delle mozioni in Senato. La Lega vota con il Pd. M5S : “Inciucio”. Dal governo due pareri opposti : Il Movimento 5 Stelle: «L’inciucio è servito, aprite gli occhi!». Salvini: così non si può lavorare