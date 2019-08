Juventus com – UFFICIALE | arriva il comunicato Dettagli e cifre

Calcio e finanza : la Juventus deve vendere Dybala (e non solo) per comprare : Quanto può spendere ancora la Juventus sul mercato? Lo chiede e se lo chiede il giornale on line Calcio e finanza. Leggiamo: “Come già indicato nell’analisi sul budget per il mercato della Juventus, pubblicata lo scorso 23 luglio (CLICCA QUI PER LEGGERE LO STUDIO INTEGRALE) uno dei fattori che potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato dei bianconeri è rappresentato dal rapporto tra costo della rosa (inteso come somma di stipendi lordi, ...

Juventus - Gonzalo Higuain gela la dirigenza : come blocca tutto. E si dice che Maurizio Sarri... : E di Gonzalo Higuain, che ne sarà? Già, perché il calciomercato non sono soltanto Dybala, Icardi e Lukaku. Ci sarebbe, anzi c'è, anche lui. Il Pipita, ancora in forza alla Juventus, corteggiato dalla Roma, e che però alla Juventus vorrebbe restare. A tutti i costi: lo ha dimostrato nelle partite ami

Inter - nuovo assalto a Lukaku : la trattativa con la Juventus si sarebbe complicata : Uno dei nomi che sta infiammando questa sessione di calciomercato è sicuramente quello di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha scatenato un vero e proprio derby d'Italia sul mercato tra Inter e Juventus. I nerazzurri sembravano in pole position inizialmente ma i bianconeri si sono inseriti prepotentemente e superando gli acerrimi rivali, inserendo nella trattativa il cartellino di Paulo Dybala. E proprio la Joya starebbe facendo saltare ...

Neymar Juventus : comincia il valzer delle punte. Il brasiliano lascia il PSG : Neymar Juventus – Nei giorni scorsi si è parlato del possibile addio di Neymar al PSG, e così sarà. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, infatti, il brasiliano ha le valige pronte, e c’è chi è pronto a fare follie per averlo in squadra. Secondo calciomercato.com, il Real Madrid di Florentino Perez è pronto […] More

Juventus - come cambia la squadra con Lukaku : nuovo modulo non più variante ma possibile certezza [FOTO] : La Juventus vista nelle uscite estive non può essere considerata quella vera e che vedremo in partite ufficiali. Innanzitutto perché ha iniziato ad assimilare le nuove metodologie di Sarri dopo anni con Allegri, facendo capire che c’è ancora molto da lavorare. Poi perché, così come per tutte le altre squadre, la condizione fisica lascia ancora il tempo che trova. Senza dimenticare che soltanto da qualche giorno i sudamericani sono ...

Juventus - continua la preparazione di Cristiano Ronaldo e compagni alla Continassa : Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa agli ordini di Maurizio Sarri, ma l'attenzione dei tifosi in queste ore è soprattutto proiettata su Paulo Dybala. Infatti, l'argentino deve decidere quale sarà il suo futuro e per questo motivo stamani è rientrato a Torino. La Juve sembra intenzionata a scambiare la "Joya" con Lukaku e adesso non resta che attendere quale sarà la sua decisione. Intanto mentre Dybala sbarcava a Caselle i ...

Compleanno Antonio Conte - gli auguri di Juventus ed Inter [FOTO] : Antonio Conte festeggia oggi 50 anni. Una vita alla Juventus, da calciatore, mentre da allenatore è spettato a lui il compito di rilanciare i bianconeri nel post Calciopoli. Quest’estate, però, il passaggio alla rivale storica, l’Inter, non da tutti preso benissimo. Proprio Juventus ed Inter, però, hanno voluto fare gli auguri al tecnico pugliese attraverso i canali social. L’uomo del giorno – Antonio Conte: grinta, personalità ...

Serie A 2019-20 - il calendario della Juventus : si comincia in trasferta contro il Parma : Delineato il cammino della Juventus nel campionato di Serie A 2019-20. È stato infatti sorteggiato il calendario con le 19 giornate che attendono i bianconeri a partire dal prossimo 24 agosto, data prefissata per la prima giornata. La squadra allenata da mister Sarri dovrà subito fare i conti con una partenza impegnativa, dunque dovrà fare di tutto per farsi trovare già al top della condizione nelle prime gare ufficiali. Ecco ad ogni modo tutte ...

Calendario Serie A – Si comincia con Fiorentina-Napoli - poi Juventus-Napoli : In attesa della formulazione del Calendario di Serie A 2019-2020 PRIMA GIORNATA Cagliari-Brescia Fiorentina-Napoli Verona-Bologna Inter-Lecce Parma-Juventus Roma-Genoa Sampdoria-Lazio Spal-Atalanta Torino-Sassuolo Udinese-Milan Seconda giornata Juventus-Napoli L'articolo Calendario Serie A – Si comincia con Fiorentina-Napoli, poi Juventus-Napoli sembra essere il primo su ilNapolista.

Juventus calendario campionato Serie A 2019-20/ Con chi la 1giornata? Si comincia! : Juventus, calendario Serie A 2019-2020: quando la sfida con Inter, Napoli, Milan e il derby col Torino? Con chi gioca la 1giornata di campionato?

Juventus - secondo Goal.com possibile ritorno di fiamma per Dani Alves : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione fisica alla Continassa, dopo la tournée asiatica in cui ha disputato alcune amichevoli (due di International Champions Cup contro Tottenham e Inter) e un'altra con una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di cedere alcuni esuberi ...

Juventus - Sarri ritroverà giocatori importanti come Costa : Ramsey presto tornerà in gruppo : La Juventus, ieri, ha fatto il suo rientro in Italia dopo la tournée asiatica e Maurizio Sarri ha deciso di concedere qualche giorno di relax ai suoi ragazzi. Appena arrivati a Torino molti giocatori hanno deciso immediatamente di andare a rilassarsi un po' al mare. Fra questi c'è Federico Bernardeschi che ha scelto di andare ad Ibiza. Ma c'è anche chi ha scelto di restare a Torino, infatti, Matthijs De Ligt è rimasto nel capoluogo piemontese ...

Formazione Juventus 2019-20 : se arrivasse Lukaku - per Sarri ipotesi Ronaldo come esterno : Maurizio Sarri, nelle prossime settimane, potrebbe trovarsi a rivedere alcune idee che aveva già predisposto per la sua nuova Juventus. Diversi rumors raccontano, infatti, quanto i bianconeri siano interessati a portare a Torino il centravanti del Manchester United Lukaku che, ad un certo punto, sembrava avere nell'Inter l'unica pretendente italiana. L'arrivo del belga si incastrerebbe nel mosaico del club torinese in una maniera tale che ...

Juventus - possibile inserimento di Rugani come contropartita per arrivare a Chiesa : La Juventus è ritornata dalla tournée asiatica, dopo le tre amichevoli (due di International Champions Cup) contro Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'esigenza principale di piazzare alcuni esuberi. Attualmente, infatti, la rosa della Juventus conta 27 giocatori, troppi anche in previsioni di ulteriori investimenti. Sono tanti a ...