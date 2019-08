Il capo della banda e Sfera Ebbasta in un video dopo la tragedia di Corinaldo | Qui

"Qui ci facciamo i soldi". Sfera Ebbasta e il capo della banda dello spray in un video dopo la tragedia di Corinaldo : Un video che mostra l’incontro tra Ugo Di Puorto, il leader della banda dello spray al peperoncino, e il trapper Sfera Ebbasta avvenuto la notte della tragedia di Corinaldo, è stato pubblicato sulla Gazzetta di Modena. Lo scrive La Stampa. Ugo, il figlio di un prestanome dei casalesi in carcere con accuse pesantissime, tanto che ieri davanti al gip ha scelto il silenzio, e Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta sono ...

Salvini e la moto d’acqua - il capo della polizia Gabrielli : «Accertamenti su limitazione del diritto di cronaca» Video : Il capo della polizia e l’episodio del figlio del vicepremier: «La vicenda è stata un po’ amplificata ma quando c’è una limitazione del diritto di cronaca mi preoccupa molto di più».

"Ha rubato anche l'oro di famiglia". Parla il patrigno di un capo della baby gang di Corinaldo : “Non ne potevo più, l’ho cacciato di casa: mi ha rubato l’oro di famiglia e nella cassa del negozio. L’ho anche denunciato”. A Parlare al Corriere della Sera è il patrigno di uno dei componenti della banda dello spray di Corinaldo, che la notte fra il 7 e l′8 dicembre causarono la strage della discoteca “Lanterna Azzurra” con l’intento di derubare le persone presenti. Un ...

Avvocatura dello Stato - Conte deve indicare il nuovo capo : la possibile scelta della più giovane in lizza agita tutti gli altri aventi diritto : Negli uffici dell’Avvocatura dello Stato si aspettavano una nomina in tempi rapidi, invece la scelta del avvocato generale dello Stato è in stand-by dal 12 giugno, quando Massimo Massella Ducci Teri ha terminato il suo mandato. La poltrona più pesante nell’ex convento di Sant’Agostino resta vacante, ma soprattutto sta creando non pochi malumori nei corridoi dei nove papabili alla successione. La decisione spetta al Consiglio ...

Meteo - il caldo è al capolinea : l'allerta della Protezione Civile : L'arrivo sull'Italia di una perturbazione di origine atlantica porterà un peggioramento delle condizioni Meteorologiche...

The Resident 2 ci sarà? Tutto si capovolge nel finale della prima stagione in onda su Rai1 (video) : The Resident 2 ci sarà o meno? Questa è la domanda che tutti si stanno facendo in queste ore in vista della messa in onda del finale della prima stagione oggi, 23 luglio, su Rai1. Il momento della resa dei conti è vicino ma il pubblico può tirare un sospiro di sollievo perché la seconda stagione ci sarà e negli Usa è andata già in onda nella stagione 2018/2019 ed è già al suo prossimo passaggio su Sky. Quando la vedremo su Rai1? Questo è un ...

Il thriller The Burnt Orange Heresy del regista italiano Giuseppe capotondi Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia : Il thriller The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Mick Jagger Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia Il ...

La valorizzazione della «diversity» - abilità imprescindibile per un buon capo : Da tempo, i temi della diversità e dell’inclusione vedono impegnato me e la società che dirigo, Lang&Partners Younique Human Solutions, a fianco dei nostri clienti, per aiutarli a implementare una strategia di inclusione efficace. Perché? Perché a mio parere esiste una correlazione piuttosto forte tra la diversity del management di un’azienda e il suo grado di innovazione e di proattività. Quando vedo aziende con un management team ...

MAFIA NIGERIANA/ Il capo della mobile di Bologna : così abbiamo colpito la "cupola" : La MAFIA NIGERIANA ha preso il controllo dello spaccio di droga e della prostituzione, una operazione della polizia di Bologna ne ha colpito i vertici

L’Arabia Saudita non sa come venire a capo della guerra in Yemen : Oggi ancora più di prima: gli Emirati Arabi Uniti si sono ritirati dal conflitto, lasciando i sauditi da soli

Bitter Sweet Anticipazioni 18 luglio 2019 : Demet nuovo capo della Pusula Holding : Deniz appoggia sua sorella Demet e le affida il ruolo di capo delle pubbliche relazioni della Pusula Holding. È uno smacco per Ferit.

Tour de France – Brutto infortunio per Niki Terpstra : doppia frattura della scapola e lesione ai legamenti per l’olandese : Brutto infortunio per Niki Terpstra, costretto al ritiro dalla tappa di ieri del Tour de France: il ciclista olandese ha rimediato una doppia frattura della scapola e una lesione ai legamenti Brutte notizie in casa Total-Direct Energie. Niki Terpstra, costretto al ritiro dalla tappa di ieri del Tour de France, in seguito ad una brutta caduta a 30 km dal traguardo di Tolosa, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una ...

Otto sotto un tetto - i protagonisti sono Lebron James e i compagni dei Lakers : il video della sigla è un capolavoro : Chi ha vissuto gli anni Novanta ricorderà la celebre serie tv americana Otto sOtto un tetto. In un divertente remake, al posto della famiglia Winslow e di Steve Urkel, compaiono nove giocatori Nba dei Los Angeles Lakers: Lebron James, che compare anche come produttore del filmato, veste i panni del padre di famiglia, Carl. Il nuovo acquisto Anthony Davis, invece, quelli della moglie Harriet. Tra i protagonisti, anche Demarcus Cousins, Kyle Kuzma ...

