Governo | Salvini | ‘non si può lavorare con attacchi M5S’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Gli insulti di Renzi, della Boschi e del Pd mi divertono, gliquotidiani dei 5Stelle mi dispiacciono. Come si fa acosì???” Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio, Matteo. L'articolo, ‘non si puòconM5S’** CalcioWeb.

matteorenzi : Il Governo dice basta agli #80€. A pagare sono sempre i più deboli, quelli per cui mille euro l’anno in più erano u… - AnnaAscani : E se provassimo a fare una piccola ma serissima rivoluzione? Se provassimo a non parlare più di Salvini? Se provass… - RMorassut : #Salvini ha detto che la mozione no-#Tav dei Cinque Stelle è una sfiducia a #Conte. Quindi domani il Governo deve c… -