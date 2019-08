Borgo Mezzanone | 19enne minaccia i passanti con due coltelli

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Maria Girardi Il giovane gambiano, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, si è scagliato con impeto contro i Carabinieri Armato di coltello, poi si scaglia con impeto contro gli uomini dell'Arma. Si sono vissuti attimi di terrore adove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia, in collaborazione con quelli della Compagnia di Intervento Operativo dell'Undicesimo Reggimento Puglia di Bari, hanno arrestato in flagranza di reato undel Gambia. Al ragazzo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e porto in luogo pubblico di dueda cucina. Alcuni residenti della borgata, allarmati dalla presenza di un uomo che per stradava icon due ...

