Verbania | dramma a Cheggio | escursionista 28enne precipita in un canale e muore

(Di martedì 6 agosto 2019) Si terranno domani mercoledì 7 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Maurizio D'Opaglio nel novarese, le esequie di Valentina Mora, la giovanetragicamente venuta a mancare nella giornata di sabato scorso, 3 agosto. La vittima stava effettuando un'escursione in provincia di- Cusio - Ossola, precisamente dafino alla cima del Pizzo Andolla. Improvvisamente però qualcosa è andato storto: la giovanissima, grande esperta di escursioni e informatica di professione, èta in un canalone, dal quale, purtroppo, non è più uscita. A dare l'allarme, sabato sera, sono stati proprio i famigliari, in quanto la ragazza doveva rientrare in serata. Era partita da sola dal rifugio Andolla in mattinata per raggiungere la cima. Da lì doveva scendere entro la sera, cosa che, purtroppo, non è avvenuta. Le dicevano di stare attenta Laera una ...