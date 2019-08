Siria | Erdogan annuncia una nuova operazione militare contro i curdi | “Eliminiamo le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Eliminare le forze curde, “minaccia per la sicurezza nazionale“. La Turchia sta inviando, da giorni, lungo il confineno, truppe e mezzi blindati. E ora il presidente Recep Tayyipun’offensivale milizie curde che porterà i soldati a invadere la zona di, a est dell’Eufrate, in mano aidopo le vittorie sullo Stato islamico. Le parole diarrivano proprio mentre ad Ankara è in corso una riunione (iniziata ieri e che dovrebbe concludersi domani), tra funzionari turchi e americani per la creazione di una safe zone nellaSettentrionale. La proposta avanzata dal ministro della Difesa, Fikri Işık, è quella di dar vita a un’area “cuscinetto” profonda 32 chilometri,llata unicamente dai soldati turchi. Di, gli Stati Uniti, alleati delle Forze democratichene (guidate dai battaglioni ...

