Scuola : in Sicilia libri di testo gratis per famiglie a basso reddito : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – Anche per il prossimo anno scolastico 2019/2020, le famiglie Siciliane con basso reddito potranno beneficiare della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. L’intervento è destinato agli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori, statali e paritari, il cui nucleo familiare presenta un indicatore Isee pari o inferiore a 10 mila euro. Le famiglie potranno fare richiesta del ...

Scuola : Flc Cgil Sicilia - 'immissioni in ruolo non bastano' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "I 2.137 posti destinati dal Miur alle immissioni in ruolo in Sicilia non bastano. Bisogna incrementare i posti in organico di diritto, partendo dall'aumento delle ore della Scuola primaria da 27 a 30 per tutti e del tempo pieno". Lo dice il segretario regionale della

Scuola : Flc Cgil Sicilia - ‘immissioni in ruolo non bastano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “I 2.137 posti destinati dal Miur alle immissioni in ruolo in Sicilia non bastano. Bisogna incrementare i posti in organico di diritto, partendo dall’aumento delle ore della Scuola primaria da 27 a 30 per tutti e del tempo pieno”. Lo dice il segretario regionale della Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza.“Il problema si pone, come abbiamo già detto più volte, per il sostegno – ...

Autonomia : all'Ars mozione Pd sulla Scuola - 'Musumeci tuteli la Sicilia' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Il sistema formativo scolastico deve essere uguale su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Gli studenti italiani devono avere le stesse opportunità e lo stesso livello di istruzione, agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico deve e

Autonomia : all'Ars mozione Pd sulla Scuola - 'Musumeci tuteli la Sicilia' (3) : (AdnKronos) - Da qui la richiesta al governo regionale di "sostenere in tutte le sedi istituzionali e politiche, anche esigendo il rispetto dei principi statutari e costituzionali che prevedono la partecipazione del presidente della Regione alle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri che hanno

Autonomia : all'Ars mozione Pd sulla Scuola - 'Musumeci tuteli la Sicilia' (2) : (AdnKronos) - La regionalizzazione del sistema scolastico, si sottolinea nel testo, "determinerebbe inquadramenti contrattuali del personale su base regionale, salari, forme di reclutamento, sistemi di valutazione disuguali, nonché livelli ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi ed

Autonomia : all’Ars mozione Pd sulla Scuola - ‘Musumeci tuteli la Sicilia’ (3) : (AdnKronos) – Da qui la richiesta al governo regionale di “sostenere in tutte le sedi istituzionali e politiche, anche esigendo il rispetto dei principi statutari e costituzionali che prevedono la partecipazione del presidente della Regione alle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri che hanno effetti nel territorio della Regione, i principi di unitarietà ed universalità dell’accesso al sistema formativo che non può ...

Autonomia : all’Ars mozione Pd sulla Scuola - ‘Musumeci tuteli la Sicilia’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Il sistema formativo scolastico deve essere uguale su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Gli studenti italiani devono avere le stesse opportunità e lo stesso livello di istruzione, agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico deve essere garantita parità di diritti. Il presidente Musumeci partecipi al Consiglio dei ministri per contrastare le pericolose ...

Autonomia : all’Ars mozione Pd sulla Scuola - ‘Musumeci tuteli la Sicilia’ (2) : (AdnKronos) – La regionalizzazione del sistema scolastico, si sottolinea nel testo, “determinerebbe inquadramenti contrattuali del personale su base regionale, salari, forme di reclutamento, sistemi di valutazione disuguali, nonché livelli ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi educativi diversificati facendo venir meno il ruolo dello Stato come garante di unità nazionale, solidarietà e perequazione tra le ...

Autonomia : Flc Cgil Sicilia - 'Scuola e istruzione devono restarne fuori' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Ci auguriamo che la scuola e l’istruzione restino completamente fuori dal progetto del governo sull’Autonomia differenziata. Le pretese avanzate dalle Regioni che invocano l’Autonomia differenziata non fanno altro che aumentare il divario tra Nord e Sud, in termini di

Autonomia : Flc Cgil Sicilia - ‘Scuola e istruzione devono restarne fuori’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che la scuola e l’istruzione restino completamente fuori dal progetto del governo sull’Autonomia differenziata. Le pretese avanzate dalle Regioni che invocano l’Autonomia differenziata non fanno altro che aumentare il divario tra Nord e Sud, in termini di qualità e di diritti negati agli studenti e ai lavoratori. A Palermo come a Milano la scuola deve offrire le ...