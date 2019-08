Offese choc al condomino disabile | “Oltre al pisello spero ti si blocchi il cervello”

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019) Insultato perché. La storia di Simone Rapisarda sta facendo il giro della rete. L’uomo, 32 anni che vive a Roma con moglie e 2 bambini, è stato oggetto di pesanti insulti all’interno del suo palazzo: “Brutto paraplegico del cazzo, guarda che estate di merda ci fai passare. Ti auguro che oltre alti sianche il cervello. Buona giornata.” Così, qualcuno ha scritto su un biglietto. Simone faceva il fornaio e lavorava di notte, tutte le notti, così come quel 26 ottobre del 2018 quando è rientrato a casa prima del solito a causa di un forte dolore alla schiena dovuto al sollevamento di un oggetto particolarmente pesante. Dopo essersi messo a letto per riposare, a mezzogiorno, al dolore si è aggiunta la totale insensibilità alle gambe. “È stato ricoverato ed operato per un’ernia che si era improvvisamente formata per lo sforzo, lesionandogli il midollo spinale…” ...

