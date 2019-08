Microsoft Teams | in arrivo su Linux?

Fonte : surface-phone

(Di martedì 6 agosto 2019) Stando a quanto riportato da una pagina UserVoice,in futuro potrebbe arrivare anche su. Insu? It looks likeis about to release @for. The UserVoice has been updated to "stay tuned" and aapt repo has been created: https://t.co/byJ6y2vUXa #cc @Daniel Rubino @JoeRessington pic.twitter.com/7TSUbc56Ru — Hayden (@unixterminal) August 6, 2019 L’utente Twitter @unixterminal ha condiviso uno screenshot della pagina UserVoice e il link che rimanda al repository apt. Nello screenshot è anche possibile notare il commento di un utente di nome Alex, facente parte del team di progettazione di, che afferma quanto segue: Sappiamo che molti dei nostri clienti utilizzanoe volgiamo chesia disponibile per tutti. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni ...

pino68vt : Se la tua azienda usa @Microsoft #Office365 questo è il momento per scegliere O365 ManagerPlus di @ManageEngine pe… - cinzia_ercolano : RT @mayhemspp: Microsoft abbandona Skype for business. E scommette su Teams - CorCom - mayhemspp : Microsoft abbandona Skype for business. E scommette su Teams - CorCom -