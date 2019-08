Maltempo | frane e colata di fango spazza via le auto nel lecchese | terrore in centro

Meteo - il Maltempo investe il Centro-Nord : frane - allagamenti e tetti scoperchiati : In queste ore il maltempo ha raggiunto il Centro-Nord, provocando allagamenti, frane e smottamenti. Danni particolarmente gravi per l'agricoltura, soprattutto a Bergamo. Mentre a Treviso il forte...

Maltempo : Treviso - allagamenti - frane e smottamenti : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) - Il forte ed improvviso Maltempo ha colpito oggi la provincia di Treviso mettendo a dura prova la viabilità. Alcuni sottopassi sono stati interessati da allagamenti e nell’area pedemontana e del Grappa, in particolare a Borso e Monfumo, si sono verificate frane e smottam

Maltempo : ancora danni in Alto Adige - alberi abbattuti dal vento e frane : Ieri sera violenti temporali hanno causato nuovi danni in Alto Adige. A Pineta di Laives, a sud di Bolzano, una frana di fango e’ arrivata fino in paese, fortunatamente senza causare vittime. Il vento forte ha abbattuto alberi nella zona di Bressanone, come anche nel Meranese. Luglio entrera’ nella storia come uno dei mesi con il maggior numero di fulmini in Alto Adige. Finora sono, infatti, stati contati 14 mila, tremila solo ...

Alpi devastate dal Maltempo al confine Italia-Francia - enormi frane sul Cormet de Roseland : stravolto il Tour de France [FOTO] : Il Tour de France è letteralmente stravolto dal maltempo: dopo il violento temporale che ha costretto gli organizzatori ad annullare la corsa nella tappa di ieri sulla discesa dell’Iseran, anche oggi la gara ciclistica più importante ha dovuto stravolgere il suo percorso. L’ultima tappa Alpina diventa una mini-tappa di appena 59km da Albertville a Val Thorens con una sola salita. Impraticabile il Cormet de Roseland (vedi foto a ...

Maltempo Trentino : temporali e frane nelle valli Rendena e Fassa - 47 pecore uccise da fulmine : I temporali annunciati nel pomeriggio in Trentino hanno causato danni e disagi soprattutto nelle valli Rendena e Fassa. Le precipitazioni sono iniziate verso le 15 nel Trentino occidentale, con particolare intensità sulle valli di Rabbi e val Rendena, per spostarsi rapidamente sul versante orientale e la val di Fassa. Non si segnalano feriti. Chiusa la statale del passo Pordoi, interessata da una frana sul lato bellunese. Alcuni motociclisti in ...

Forte Maltempo in Giappone - frane devastanti : almeno due morti - un milione di evacuati : E’ di due persone il bilancio – sin qui contenuto – dei morti causati dal maltempo in Giappone, che continua a imperversare nella regione a ovest del Kyushu, e che in meno di una settimana ha registrato un ammontare di precipitazioni equivalente al doppio della media mensile. Secondo quanto riferito dalla polizia una signora anziana e’ stata travolta da una frana mentre si trovava all’interno della sua abitazione; ...

Ondata di Maltempo nel sud del Giappone : inondazioni e frane - dispersa una donna : Piogge torrenziali stanno colpendo il sud del Giappone, causando inondazioni e frane: nella prefettura di Kogoshima, la più colpita, il governo ha inviato l’esercito in soccorso della popolazione locale. Le autorità hanno chiesto a centinaia di migliaia di residenti della regione di evacuare le proprie abitazioni. Una donna di 80 anni risulta dispersa a Soo, nel sud del Paese. Il servizio meteorologico nazionale prevede che le piogge ...

Maltempo al Nord - nubifragio a Milano. Allarme frane nel Torinese : Rovesci sparsi e temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. A Baranzate auto intrappolata in un sottopasso: salva una donna

Maltempo al Nord : nubifragi e grandine a Milano - allarme frane a Torino : Il Seveso esonda due volte a Niguarda, strade allagate a Milano. Scattano i sensori per la frana: chiusi 18 km...

Maltempo Lombardia : allarme frane in Valtellina - 150 persone evacuate : A seguito dell’ondata di Maltempo della scorsa settimana, torna a preoccupare la frana di Canargo in Val Lesina, a circa 900 metri di quota, nel comune di Delebio (Sondrio): il sindaco Erica Alberti, nella serata di ieri, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per circa 150 persone, e altre 250 (tra cui un centinaio nel comune di Andalo ) sono pronte ad abbandonare le proprie case in caso di peggioramento della situazione. Lo ...

Maltempo - alluvioni e frane : le ripercussioni sociali sull’Italia e le previsioni dei prossimi eventi [MAPPE] : Un nuovo studio dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr–Irpi), pubblicato sulla rivista Earth-Science Reviews, propone un approccio innovativo per quantificare il rischio sociale da frana in Italia, ossia il rischio che questi eventi calamitosi pongono alla popolazione e alla società. L’approccio proposto permette di valutare in termini probabilistici la distribuzione spaziale e ...