Incendi artici e riscaldamento globale | cosa accadrebbe se si sciogliesse il permafrost?

Incendi artici - perché sono pericolosi per il pianeta e il disastroso circolo vizioso che aggrava i cambiamenti climatici : Gli Incendi nell’Artico ardono ormai da due mesi, diffondendo il loro fumo, visibile addirittura dallo spazio, nelle città siberiane. La situazione è talmente grave che il Presidente Vladimir Putin ha inviato 2.700 vigili del fuoco militari, 10 aerei e 10 elicotteri per combattere le fiamme. Gli Incendi, senza precedenti per dimensioni e intensità, non solo minacciano l’ecosistema, ma potrebbero anche creare un circolo vizioso che potrà solo che ...