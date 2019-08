Gli Stati Uniti hanno imposto un embargo totale al Venezuela

Milano - rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoGlienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...

Cina - Pechino svaluta la moneta e alimenta la guerra commerciale con Gli Stati Uniti : Per la prima volta in oltre un decennio la Cina oggi ha permesso che sul mercato dei cambi la sua valuta – il renminbi – calasse sotto la “soglia psicologica” di 7 dollari. Negli scambi sul mercato valutario la moneta cinese è passata così a 7,04 dollari, con un calo del 2,3% rispetto ai 6,88 dollari del 31 luglio, e a 7,86 euro, in calo addirittura del 3,1% rispetto al cambio di 7,62 euro del 31 luglio. Una variazione così repentina ...

A$AP Rocky è tornato neGli Stati Uniti : ecco qual è il prossimo passo del processo in Svezia : Intanto è stato visto in compagnia di Kendall Jenner The post A$AP Rocky è tornato negli Stati Uniti: ecco qual è il prossimo passo del processo in Svezia appeared first on News Mtv Italia.

Lady Diana e le estati al mare con i fiGli - : Francesca Rossi Un insider ha raccontato le estati di Lady Diana, trascorse al mare con i figli, lontana dai doveri di corte e dai problemi con il principe Carlo Agosto è tempo di vacanza anche per la royal family. La regina Elisabetta preferisce da sempre Balmoral, dove trascorre l’intera estate, mentre i duchi di Cambridge hanno trovato la loro “isola felice” in quel di Mustique nei Caraibi. Se andiamo indietro nel tempo, però, ...

Lo Cina ha svalutato lo yuan ai minimi dal 2008 in risposta ai dazi deGli Stati Uniti : Il tasso di cambio della moneta cinese col dollaro americano ha raggiunto i 7 yuan per dollaro, il minimo dal dicembre del 2008. La banca centrale cinese ha deciso di svalutare lo yuan principalmente in risposta alla decisione del presidente degli

A$AP Rocky è libero ed è tornato neGli Stati Uniti dopo un mese di carcere in Svezia (video) : dopo essere stato arrestato per una rissa in Svezia insieme a due collaboratori, A$AP Rocky è libero ed è tornato negli Stati Uniti. Il rapper, all'anagrafe Rakim Mayers, è atterrato a Los Angeles sabato 3 agosto e potrà attendere negli Stati Uniti il verdetto sulla sua imputazione, previsto per il 14 agosto. La vicenda l'ha costretto a cancellare le date del suo tour europeo, tra cui quella prevista a Milano lo scorso luglio. La storia ...

Un’altra sparatoria neGli Stati Uniti - 9 morti in Ohio (e si riapre il dibattito sulle armi da fuoco) : I medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiI medici Usa contro la lobby delle armiStriscia di sangue negli Stati Uniti. A poche ore dalla strage di El Paso, in Texas, dove un folle ...

Nuova sparatoria neGli Stati Uniti : ci sarebbero almeno 7 vittime e un assalitore ancora in fuga : A poche ore dalla strage di El Paso, in Texas, un'altra sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta a Dayton, in Ohio. Un uomo avrebbe aperto il fuoco, uccidendo almeno 7 persone. Dalle prime ricostruzione dei media locali, ci sarebbe anche un secondo assalitore, che si è dato alla fuga a bordo di un'auto, investendo anche un passante.Continua a leggere

Corinaldo - Gli arrestati tutti da "famiGlie normalissime" | Scoppia l'ira sui social : I genitori dei ragazzi della banda "caduti dalle nuvole" ma il popolo del web esprime indignazione e richiede pene esemplari

Sparatoria in un supermarket in Texas : almeno 18 morti - tra loro bambini. Arrestati Gli assalitori : Tre le persone fermate dalla polizia. Ancora un Wallmart al centro di un’azione violenta condotta con armi

Tragedia Corinaldo - chi sono Gli arrestati : si vantavano tra di loro - “Sbirri fiGli di p…” : Si tratta di giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni che con una cadenza quasi settimanale compivano i furti e rapine in discoteche, concerti e luoghi di ritrovo. La loro attività era continua e proseguiva con le stesse tecniche dello spray urticante come se nulla fosse accaduto a Corinaldo.Continua a leggere

Donald Trump ha rinunciato a nominare il suo sostenitore John Ratcliffe come direttore dell’Intelligence deGli Stati Uniti : Donald Trump ha rinunciato a nominare il suo sostenitore John Ratcliffe come direttore dell’Intelligence degli Stati Uniti, per le critiche che l’annuncio della nomina aveva ricevuto da parte di Repubblicani e Democratici. Ratcliffe è un deputato della Camera dei Rappresentanti per lo

Milan - i segreti di Leao : “sceGlievo sempre i rossoneri alla Play Station. La mia esultanza? Ve la spiego…” : Il nuovo attaccante del Milan ha parlato del suo arrivo in rossonero, soffermandosi anche sui propri obiettivi per la stagione Un nuovo attaccante per il Milan, Rafael Leao è pronto a prendersi la scena affiancando Piatek nel reparto offensivo rossonero. L’ex giocatore del Lille ha espresso le sue prime sensazioni ai microfoni di Milan TV, rivelando di avere una passione per la società di via Aldo Rossi fin da ...