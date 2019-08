Gemelle siamesi | il chirurgo che le ha in cura | “Una tiene in vita l’altra | è giusto non

Il medico delle Gemelle siamesi : "Sono padre anch'io. È difficile scegliere di operare" : La decisione del padre delle gemelle siamesi “inseparabili”, Marieme e Ndeye, di non sottoporle a Londra a una complessa operazione per dividerle perché una delle due potrebbe morire, ”è stata molto sofferta. Ma sono padre anch’io, e la condivido. È impossibile decidere chi salvare, se ci fossero state più chance avremmo cercato di influenzare in modo costruttivo la scelta del genitore. Ma non ...

La storia di Marieme e Ndeye - Gemelle siamesi che lottano per la vita. Il padre : “Sono insieme e uguali - non le lascerò mai camminare da sole” : Il comportamento e le differenze tra le piccole Marieme e Ndeye Ndiaye sono tipici delle gemelle di 3 anni. “Ndeye è quella vivace, le piace l’attenzione e Marieme ha una personalità più tranquilla, calma e premurosa. Ndeye è il fuoco e Marieme è il ghiaccio”, dice il papà Ibrahima Ndiaye. Eppure Marieme e Ndeye non sono le solite gemelle. Le sorelline sono siamesi: hanno cervelli, cuori e polmoni separati, ma condividono il fegato, la vescica e ...

