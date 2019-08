Elettrificazione | il futuro è qui Ma a che prezzo? Ecco le tecnologie e i modelli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Si fa presto a dire “”. Ultimamente questo termine è divenuto particolarmente in voga in campo automobilistico a sottolineare tutta una serie di soluzioni tecniche volte a migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni inquinanti. Tuttavia, non tutte leelettrificate hanno la stessa valenza e la differenza difra l’una e l’altra può essere siderale.quindi una rassegna di ciò che offrono i fabbricanti d’auto. Alla base dell’offerta elettrificata figura il “Mild-Hybrid”, altresì detto ibrido leggero, tanto in termini di componentistica utilizzata quanto difinale per il cliente. I veicoli che propongono questa tecnologia presentano un motore elettrico (e relativa batteria) di dimensioni particolarmente contenute, che ha prevalentemente il compito di supportare l’unità endotermica principale, sia essa diesel o benzina: pertanto, va specificato ...

