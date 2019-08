Dalle maxi-multe alle ong all' arresto in fragranza del capitano | le 12 novità del decreto

Fonte : agi

(Di martedì 6 agosto 2019)salate per le Ong che violano il divieto di accesso nel mare territoriale fino all'in flagranza deldella nave che non si ferma di fronte allo stop della Guardia di finanza. Ma anche sequestro immediato delle imbarcazioni, che potranno essere vendute o distrutte. Sono le principaliintrodotte al testo delSicurezza bis durante l'iter parlamentare. In tutto ilsi compone di diciotto articoli, suddivisi in due parti: la prima relativanuove norme sui migranti, la seconda inerente le misure sull'ordine pubblico, in particolare nelle manifestazioni sportive. Ma ci sono anche norme, fortemente volute dalla Lega, a favore della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco. Sebbene dal testo approvato dal Cdm l'11 giugno scorso sia scomparso ogni esplicito riferimentoattività di soccorso dei migranti, gli articoli 1 e 2 del provvedimento, ...

