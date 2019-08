VIDEO – MLS | Bedoya dopo il gol prende un microfono e fa un appello al Congresso

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 5 agosto 2019) Accade negli USA –segna ei festeggiamentiune fa unalcontro le armi. “fai qualcosa, basta armi ferma le sparatorie!” ILsegna,ile lancia uncontro la violenza #MLS #DAZN pic.twitter.com/qGErrG79mj — DAZN Italia (@DAZN IT) August 5, 2019 Il calciatore ha voluto dire la sua contro gli avvenimenti violenti avvenuti in questi giorni tra Texas e Ohio. A fine partita il calciatore ha dichiarato: “Dovevo farlo, mi mutino pure! – poi ha aggiunto –È una cosa che mi è venuta in mente, dovevo fare qualcosa ere una posizione come ho fatto. Sono un essere umano!” Fonte: Twitter Dazn POTREBBE INTERESSARTI: Infortunio per Messi: salterà le amichevoli contro il Napoli Scarcerato ultras del Frosinone, ora Ounas rischia di essere denunciato e ...

