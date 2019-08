Siccità 2017 | in arrivo in Liguria i fondi per i danni causati dal fenomeno meteorologico

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Inper idaall’agricoltura subiti dallanel. “Mi ero impegnato a riconoscere questie oggi ci riusciamo – spiega l’assessore all’Agricoltura Stefano Mai – Nelil governo ci riconobbe solamente 36mila euro, a fronte di una richiestadi circa 1 milione 250mila euro. Una cifra troppo bassa che non teneva in minima considerazione le esigenze di tutta l’agricoltura ligure. Quasi uno smacco. Grazie a un attento lavoro di squadra, siamo riusciti a finanziare 688mila euro in più, recuperati da debiti pregressi che aveva lo Stato nei confronti di Regione. In questo modo la cifra complessiva sale a 725mila euro”. Nei prossimi mesi avverrà l’erogazione dei. “Attraverso questo provvedimento – conclude Mai – riusciremo a erogare circa il 70% del danno ...

