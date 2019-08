Meteo | il nowcasting di MeteoWeb | temporali localizzati sulle Alpi | i più forti sulle

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ancora una giornata con tempo in gran parte stabile e soleggiato sul Paese. Tuttavia, come accennato nell’editoriale mattutino, focolai temporaleschi sono presenti su alcuni settorini e preni, in particolare orientali. Nell’ultima ora, celle connettive conassociati hanno interessato i settori estremi nordorientali dell’Alto Adige, ora in trasferimento e in azione verso l’alto Veneto, area Cortina d’Ampezzo. particolarmente forte sull’area Santa Fosca Pescul, San Vito di Cadore, verso Zoppè di Cadore, Brusadaz, Zaldo Alto, Forno di Zaldo. Questi fenomeni sono in sconfinamento verso il Friuli. Altrisparsi, ma qui molto più irregolari, tra Belluno e Bassano del Grappa e sulla provincia sudoccidentale di Trento, forte in questi minuti su area Tiarno di Sopra, in direzione dei confini lombardi dell’alto Garda. ...