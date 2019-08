Maximulte e sequestro navi | tutte le novità del dl Sicurezza bis

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 5 agosto 2019) Multe da 150 mila a 1 milione di euro per il comandante della nave viola il divieto di ingresso nel mare territoriale, arresto in flagranza del capitano se non si ferma di fronte allo stop e confisca dell`imbarcazione. Sono leintrodotte dal decretobis che il Senato si avvia ad approvare in via definitiva con il voto di fiducia al Governo. Il provvedimento si compone di diciotto articoli, suddivisi in due parti: la prima relativa alle nuove norme sui migranti, la seconda sull'ordine pubblico prevede una pesante stretta sulle manifestazioni pubbliche. Ecco i punti principali:LIMITI ALL'INGRESSO NELLE ACQUE TERRITORIALI. L`articolo 1 prevede che il Ministro dell`interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, possa "limitare o vietare l`ingresso, il transito o la sosta ...

