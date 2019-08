Le violenze dell' ex compagno

Nantes - tensioni e 30 arresti durante corteo contro presunte violenze della polizia dopo la morte sospetta di un 24enne : Idranti e lacrimogeni sulla folla e anche 30 arresti a Nantes, dove 1.700 persone sono scese in strada per manifestare contro presunte violenze della polizia. L’evento è nato in seguito alla morte sospetta di Steve Maia Caniço, 24enne che nella notte tra il 21 e 22 giugno è stato ritrovato senza vita nelle acque della Loira. Il momento di massima tensione si è avuto quando il corteo, che per tutto il tragitto ha scandito cori contro le ...

Salvini e le proteste No-Tav : "Non tollereremo violenze contro le forze dell'ordine" : "Ho parlato ieri col prefetto. Speriamo che non ci siano episodi di violenze. Nel caso ci fossero verranno perseguiti come la legge prevede. Puoi essere d'accordo o meno. Ma se c'è qualche cretino che pesa di andare a lanciare pietre sappia che non tollereremo violenze contro le forze dell'ordine, non saranno impunite". Così Matteo Salvini, a Radio anch'io, in vista delle proteste 'no Tav' organizzate sul cantiere di Chiomonte. "Ognuno ...

Fortuna Loffredo - arrestata la convivente di Caputo : “Sapeva delle violenze sulla figlia ma non ha denunciato” : È stata arrestata dai carabinieri di Caivano (Napoli) Marianna Fabozzi, l’ex convivente di Raimondo Caputo che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Fortuna Loffredo, la bambina di 6 anni lanciata dal tetto di uno degli edifici del Parco Verde il 24 giugno 2014 e per aver abusato delle tre figlie della compagna. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato nei giorni scorsi dalla donna, 36 anni, rendendo così definitiva la ...

Torino - blitz della Digos nei centri sociali : 17 misure cautelari per violenze G7 di Venaria : blitz della polizia negli ambienti dell’autonomia e dei centri sociali: è in corso di esecuzione di una serie di misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su incidenti avvenuti nel settembre del 2017 in occasione del vertice del G7 alla Reggia di Venaria. L’operazione è coordinata dalle autorità giudiziaria piemontese ed è svolta in collaborazione con le Digos delle questure di Roma, Firenze, Modena, Bari e Venezia. L'articolo Torino, blitz ...

Manduria - l’ipotesi della polizia : “Morte di Stano correlata alle violenze subite : le vessazioni sono concausa del decesso” : C’è correlazione tra la morte di Antonio Stano, il pensionato 66enne di Manduria morto il 23 aprile scorso, e le violenze messe in atto da più gruppi di giovani del paese. È quanto sostiene la procura di Taranto dopo gli ultimi approfondimenti investigativi. Fino ad ora i 23 ragazzi – tre maggiorenni e 20 minorenni – indagati in due diversi filoni d’inchiesta, erano accusati di tortura, lesioni, danneggiamento e ...

Palermo - violenze fisiche e psicologiche su bambini dell’asilo : sospese sei maestre : Urla, insulti, minacce e schiaffi erano all’ordine del giorno in un asilo di Collesano, in provincia di Palermo. Per questo sei insegnanti sono state sospese dall’insegnamento con l’accusa di maltrattamenti. Il giudice del tribunale di Termini Imerese le ha ritenute infatti responsabili di “numerosi e reiterati casi di maltrattamento e condotte vessatorie, materiali e morali” nei confronti dei propri alunni, bimbi ...