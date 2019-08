Con Xiaomi Xiaoyan Smart Lock R5 basta uno sguardo per aprire la porta di casa

Ecco i premi WinDay di questa settimana Con sConti su prodotti Xiaomi e smartphone : Nuova settimana, nuovi premi per chi decide di partecipare all'iniziativa WinDay, ossia il programma di fidelizzazione di Wind. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco i premi WinDay di questa settimana con sconti su prodotti Xiaomi e smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi brevetta uno smartphone che si ricarica Con il sole : ecco come sarà : Xiaomi ha presentato al World Intellectual Property Office (WIPO) la richiesta di brevetto per uno smartphone dotato di un pannello solare. ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi brevetta uno smartphone che si ricarica con il sole: ecco come sarà proviene da TuttoAndroid.

Certificato uno smartphone Xiaomi : potrebbe essere uno dei nuovi attesi Redmi Con cam da 64 MP : Il Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ha Certificato un nuovo smartphone che potrebbe essere lanciato dal brand Redmi L'articolo Certificato uno smartphone Xiaomi: potrebbe essere uno dei nuovi attesi Redmi con cam da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

Questo nuovo smartwatch di Xiaomi è ufficiale Con 4G - display AMOLED - AI learning e IPX7 : Xiaomi ha annunciato ufficialmente in Cina il nuovo Mi Bunny Children Phone Watch 3C, wearable per i più piccoli con display AMOLED, AI learning e IPX7. L'articolo Questo nuovo smartwatch di Xiaomi è ufficiale con 4G, display AMOLED, AI learning e IPX7 proviene da TuttoAndroid.

Dotdroid mostra il livello di carica degli auricolari Xiaomi e permette di Configurare le azioni : Dotdroid è un'applicazione che permette di monitorare in tempo reale lo stato di carica della batteria di ciascun modello di auricolari Xiaomi e di personalizzare le azioni con il tocco come il cambio traccia, la regolazione del volume e la navigazione all'interno del brano. L'articolo Dotdroid mostra il livello di carica degli auricolari Xiaomi e permette di configurare le azioni proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A80 e Xiaomi Mi MIX 2S si aggiornano Con svariate novità : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A80, andando a migliorare l'aspetto software della fotocamera L'articolo Samsung Galaxy A80 e Xiaomi Mi MIX 2S si aggiornano con svariate novità proviene da TuttoAndroid.

Con Xiaomi MIJIA Juicer potete avere una spremuta fresca in qualunque momento e ovunque : Volete un succo di frutta fresco e sempre a portata di mano? Con Xiaomi MIJIA Juicer avete la soluzione perfetta, ovunque grazie alla batteria integrata. L'articolo Con Xiaomi MIJIA Juicer potete avere una spremuta fresca in qualunque momento e ovunque proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia tramite la Controllata 90 Points le Ultra-light Sports Shoes - scarpe ultraleggere da 30 euro : Xiaomi, tramite l'azienda controllata 90 Points, ha ufficializzato Ultra-light Sports Shoes, un nuovo paio di scarpe per uso sportivo L'articolo Xiaomi lancia tramite la controllata 90 Points le Ultra-light Sports Shoes, scarpe ultraleggere da 30 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi migliora la funzione Always On Display Con nuovi sfondi e colori : Una nuova versione della funzione Always On Display di Xiaomi consente di selezionare il colore del testo e vari nuovi sfondi, con maggiori possibilità di personalizzazione. L'articolo Xiaomi migliora la funzione Always On Display con nuovi sfondi e colori proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20X 5G approda sul nuovo listino smartphone di Vodafone Con Xiaomi Mi 9 e LG K50 : Nuova linfa per il listino smartphone di Vodafone, che ora fa largo a nuovi dispositivi come Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi 9 e LG K50. Ecco tutti i dettagli delle offerte relative con prezzi e info. L'articolo Huawei Mate 20X 5G approda sul nuovo listino smartphone di Vodafone con Xiaomi Mi 9 e LG K50 proviene da TuttoAndroid.

Il display di Xiaomi Mi 9T - Redmi K20 e Redmi K20 Pro arriva da 75 Hz Con questa mod : Ora una mod simile appare anche per Xiaomi Mi 9T (o Redmi K20) e Redmi K20 Pro e forza una frequenza di aggiornamento più alta a 75Hz, anche se gli sviluppatori che lavorano su questa mod sono sicuri che su questi dispositivi sia possibile raggiungere una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, al momento non ancora disponibile. L'articolo Il display di Xiaomi Mi 9T, Redmi K20 e Redmi K20 Pro arriva da 75 Hz con questa mod proviene da TuttoAndroid.

Redmi guarda Con attenzione al mercato delle smart TV - visto il successo di Xiaomi : visto l'enorme successo di Xiaomi nel settore delle smart TV, anche Redmi sta guardando con particolare attenzione a un mercato potenzialmente proficuo. L'articolo Redmi guarda con attenzione al mercato delle smart TV, visto il successo di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

D’ora in poi basta oggetti smarriti Con Xiaomi Ranres - un gadget che costa 12 euro : Xiaomi presenta, sulla propria piattaforma di crowdfunding, un nuovo dispositivo chiamato Ranres, che vi aiuta in caso di smarrimento degli oggetti. L'articolo D’ora in poi basta oggetti smarriti con Xiaomi Ranres, un gadget che costa 12 euro proviene da TuttoAndroid.

Offerte Amazon : Domotica Xiaomi - Monitor Gaming - Notebook e Smartphone eConomici! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: Smartphone, accessori, computer, Gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...