Fonte : blogo

(Di lunedì 5 agosto 2019) Lui è stato lo scopritore di tantissimi talenti e quest'anno aldi Sanremo ci sarà uno di essi, ovvero, a condurlo e a guidarlo. Ma non solo, ci saranno insieme adanche due ex di Radio Deejay, pure loro lanciati da lui, ovvero Fiorello e Jovanotti. Il lui di cui stiamo parlando èche abbiamo disturbato per chiedergli alcune battute dopo la scelta della Rai di chiamare a "governare" Sanremo 2020 proprio. Qual è stata la tua reazione alla notizia didirettore artistico e conduttore deldi Sanremo 2020?ale seio cipubblicato su.it 05 agosto 2019 09:10.

SerieTvserie : Claudio Cecchetto a TvBlog: Amadeus al Festival farà benissimo e se vuole io ci sono - deer55 : @Vogliadarianuov Ed ora Claudio Cecchetto - MaurizioAlba : Trapela il nome del primo ospite: Claudio Cecchetto con il 'Gioca jouer'. #Amadeus #Sanremo2020 #2agosto -