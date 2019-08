Papa:cercare valori,non beni materiali

"La cupidigia è come le caramelle, una tira l'altra,non si sazia mai",ha ammonitoFrancesco nell'Angelus,invitando a non farsi prendere dalla"ricerca smisurata deie delle ricchezze"che spesso è sorgente di "di prevaricazioni, di guerre". Occorre invece"le cose che hanno un valore:la giustizia,la solidarietà,l'accoglienza,la fraternità,la pace, tutte cose che costituiscono la vera dignità dell'uomo".Al termine,ha rivolto il suo pensiero alle vittime delle sparatorie in Texas e Ohio.(Di domenica 4 agosto 2019)