MotoGp – Vinales insoddisfatto a Brno | “se c’è poco grip la moto non funziona Non

Fonte : sportfair

(Di domenica 4 agosto 2019) Maverickper l’esito della gara di: il pilota della Yamaha si fa sentire al termine della corsa Veloce nelle libere, così come nel warm up, ma in gara solo un 10° posto, distante 16”5 dal vincitore Marc Marquez. Quella diè stata una gara da dimenticare per Maverickche, intervistato ai microfoni dirsport, ha analizzato così quanto accaduto in pista: “mi ci sono voluti sette giri per superare Bagnaia, che era un secondo e mezzo più lento di me. Ma non riuscivo a passare per mancanza di trazione e di velocità massima. Non potevo passare in nessuna curva. Questo è quello che succede con la Yamaha, quando c’ènon. Quando piove e si asciuga, la nostraperde tutto il potenziale. Siamo stati fortunati ad Assen ed al Sachsenring e in condizioni differenti avrebbe potuto essere molto diverso anche il ...

zazoomblog : VIDEO Maverick Vinales MotoGP GP Repubblica Ceca 2019: la prestazione deludente del pilota della Yamaha - #VIDEO… - gponedotcom : Vinales: 'Il 2020 non mi interessa, penso solo all'Austria': Un deludente 10° posto per Maverick: 'non riuscivo a s… - StadioSport : MotoGp della Repubblica Ceca, dichiarazioni di Rossi e Vinales dopo la gara - -