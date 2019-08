MotoGP | Test Brno 2019 | il programma completo e gli orari Come e quando seguirli in

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Lunedì 5 agosto si disputeranno idellasullo stesso tracciato dove nel weekend si è corso il GP di Repubblica Ceca, i centauri avranno a disposizione otto ore di lavoro per provare delle nuove componenti, analizzare il rendimento delle proprie moto,are dei pezzi nuovi in vista della seconda parte di stagione e perché no anche del prossimo anno visto che è bene portarsi avanti. Attenzione alle condizioni meteo, la speranza è che non piovasuccesso invece sabato e domenica in modo da permettere alle scuderie di svolgere al meglio il propriodi lavoro. Marc Marquez ha trionfato davanti ad Andrea Dovizioso nella gara della domenica e punterà ancora una volta a ben figurare, Valentino Rossi cercherà di far fare un salto in avanti alla sua Yamaha in grande difficoltà, si attendono risposte anche da Danilo Petrucci, Maverick Vinales e Fabio Quartararo. ...

SkySportMotoGP : ?? Un occhio al 2020 per @ValeYellow46 E sugli obiettivi per Brno dice ?? ? - motograndprixit : #MotoGP #CzechGP #Brno 'Fortunatamente domani avremo una giornata intera di test per capire cosa migliorare” ha agg… - gponedotcom : Dovizioso: 'Contro Marquez non basta fare il massimo': 'Lui mette tutti in crisi, ma non possiamo dire che è finita… -