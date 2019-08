MotoGp – Dovizioso primo nel warm up del Gp della Repubblica Ceca | soffre Valentino Rossi

Fonte : sportfair

(Di domenica 4 agosto 2019) Andreachiude alposto ilup del Gp: il pilota Ducati precede Vinales e Miller. Malesolo 19° Colazione con lain questa domenica di grande sport per gli appassionati di motori che si divideranno tra Brno con le due ruote e Budapest con la Formula 1. Come di consueto, la mattina del Gpsi apre con il solitoup, ultima possibilità che i piloti hanno di studiare la pista e scegliere il miglior set up in vistagara che si svolgerà nel pomeriggio. Il miglior tempo delup del Gplo fa registrare Andreache si piazza in prima posizione con il crono di 1:57.052. Secondo posto per Vinales che precede Miller, terzo nelle qualifiche di ieri. Quinto posto per Quartararo che precede Marquez che ha girato con gomme usate. Solo 13° Petrucci, mentre chiude in ...

SkySportMotoGP : ?? #WorldFriendshipDay ?? #Pasini-Simoncelli, #Dovizioso-#Petrucci, #Miller-#Rins ?? Alcune delle amicizie più celebri… - SmorfiaDigitale : LIVE MotoGP, GP Repubblica Ceca 2019 in DIRETTA: via al warm-up, Dovizioso e Val... - dianatamantini : MOTOGP - Andrea Dovizioso chiude il warm up in testa alla classifica dei tempi. Lo seguono a pochi centesimi Maveri… -