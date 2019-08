Le crescono unghie invece che peli | cosa accade di sconvolgente ad una ragazza

Fonte : baritalianews

(Di domenica 4 agosto 2019) Unaamericana, Shanyna ha aperto un blog per raccontare a tutto il mondole stando. A Shanynaleal posto deie, se all’inizio i medici non capivanole stessendo, ora sono arrivati alla conclusione che si tratta di una malattia che non è neppure rara ma unica al mondo. Lache ha solo 29 anni si chiama Shanyna Isom ed è di Memphis. Tutto è iniziato nel 2009 quando Shanyna ha assunto degli steroidi. Successivamente il suo corpo si è coperto di una crosta molto dura e se all’inizio i dottori che l’hanno visitata pensavano fosse un’eczema poi si è capito che si tratta di. Laè stata visitata anche a Baltimora dove i dottori hanno scoperto che le cellule della pelle nei follicoli si producono in modo 12 volte superiore alla norma. Laha imparato a convivere con questa malattia ...

