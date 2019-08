Kean addio alla Juve | Non vi dimenticherò mai

Kean all’Everton : il messaggio d’addio dell’attaccante alla Juventus : “Quando penso a @Juventus mi viene in mente solo una parola: grazie!” E’ il messaggio di Moise Kean che ha deciso di salutare così, su Instagram, Juventus che ha ufficializzato la sua cessione per trenta milioni di euro agli inglesi dell’Everton. “Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi – sottolinea il ...

Moise Kean - addio alla Juventus : va all'Everton per 40 milioni. I tifosi bianconeri si spaccano : L’esperienza di Moise Kean con la Juventus è sostanzialmente terminata. La società bianconera ha trovato un accordo di con l’Everton per il trasferimento dell’attaccante classe 2000 in Premier League: un’operazione da circa 40 milioni, bonus compresi. Mancano solo le visite mediche. Kean, invece, pe

Calciomercato Juventus - addio a Kean : offerta monstre! Doppia cessione in difesa : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, la Juventus starebbe analizzando concretamente l’ipotesi di cedere Kean dinanzi ad un’offerta vantaggiosa e irrinunciabile. Di fatto, secondo le ultimissime indiscrezioni, l’Everton sarebbe pronto ad affondare il colpo sull’attaccante bianconero proponendo un’offerta da circa 40-45 milioni di euro. La ...

Cessioni Juventus - folle offerta per Kean : Perin resta - doppio addio a sorpresa! : Cessioni Juventus- Dopo una straordinaria campagna acquisti, vedi Ramsey, Rabiot, Buffon, Demiral e De Ligt, la Juventus si prepara a risolvere anche il capitolo Cessioni. Quasi certo l’addio di Cancelo, il quale resta in bilico e corteggiato da Barcellona e Manchester City. Il portoghese potrebbe fruttare circa 60 milioni di euro, Paratici sarebbe pronto ad […] More

Mercato Juventus - addio a Dybala e Kean : pronto il doppio colpo : Mercato Juventus- La Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di far cassa e piombare con forte decisione su un doppio colpo offensivo. Il primo obiettivo resta Icardi, in saldo dall’Inter e pronto a dire sì alla corte bianconera. Paratici potrebbe decidere di mettere il piede sull’acceleratore anche per Neymar, ma è chiaro che un affondo […] More

Calciomercato Juventus - addio a Kean : confermate 7 cessioni : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta a mettere mano alle cessioni in vista delle prossime settimane. cessioni che serviranno per rimpolpare le casse dopo l’affare De Ligt dall’Ajax. Paratici sarebbe pronto a rivoluzionare completamente la rosa bianconera, aprendo a circa 7 cessioni. Dopo l’addio di Perin, ormai pronto alla […] More

Calciomercato Juventus - offerta shock : Kean dice addio? 3 cessioni in attacco! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbe valutando la possibile cessione di Cancelo al Barcellona per far cassa e finanziare il colpo De Ligt. 60 milioni la possibile proposta del club blaugrana, […] More