Giorgio Armani | Da bambino venni ferito da una bomba Il mio primo amore morì

(Di domenica 4 agosto 2019) È uno dei re della moda italiana colui che oggi si racconta sulle pagine del Corriere della Sera, tra lavoro, passioni e ricordi.si confessa.Quando gli domandano quali siano i suoi primi ricordi, il pensiero dello stilista va subito alla madre e all’infanzia trascorsa a Piacenza.“Cucinava per tutti noi ... Mi viene ancora in mente il profumo della frittata che aveva preparato per noi ragazzi una volta che andammo in gita al lago. È stata questa sua capacità di rendere tutto naturale e allo stesso tempo speciale a guidarmi sempre, anche quando le scelte di lavoro sono diventate più difficili. Come aprire i miei locali e ristoranti, e dare un’impronta di gusto italiano anche alla cucina”.A chi gli domanda come fosse da ragazzo,risponde:“Un combattente, che non sapeva di esserlo ma ha sempre lottato ...

