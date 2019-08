Brasile | la deforestazione dell’Amazzonia accelera

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Secondo i dati preliminari diffusi dall’Istituto Nazionale della Ricerca Spaziale (Inpe), in, nel solo mese di luglio, è stata rasa al suolo un’area della foresta amazzonica più vasta del Lussemburgo: lo scorso mese sono andati persi circa 3.170 km quadrati della più grande foresta tropicale del mondo. Ladi luglio, dopo il forte incremento registrato a maggio e giugno, è stata la più grande dall’insediamento del presidente Jair Bolsonaro, lo scorso gennaio, ed la più vasta portata a termine in un solo mese da quasi due anni. L'articolo: ladell’AmazzoniaMeteo Web.

