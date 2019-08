MotoGp – Scintille in casa Honda LCR | Crutchlow distrugge Nakagami | “è giapponese e

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Il pilota inglese si è scagliato contro il suo compagno di squadra, utilizzando parole pesantissime nei suoi confrontie parole pesanti all’interno del boxLCR, dove non corre certamente buon sangue tra Cal. Dopo le richieste deldi avere la stessa moto del compagno di squadra, quest’ultimo non ci ha pensato due volte a replicare duramente al rider asiatico, utilizzando parole forti. AFP/LaPresse Interrogato sulla questione,ha ammesso: “non credo chemeriti la mia moto, ha ottenuto solo un quinto posto in tutte queste gare, ma èe quindi va bene per guidare la. Al momento non dirò nulla di positivo su di lui perché il nostro rapporto non è meraviglioso, ma la decisione spetta a. Come ho sempre detto per tutto l’anno, si lamenta del fatto che la sua moto non è la stessa che ...