Libri per lestate - 10 storie di automobili

I consigli per l’estate nel nuovo podcast di Wired : serie tv - Libri - cinema e fumetti : Piena estate, tanto tempo libero per recuperare quello che ci piace di più. Per questo motivo abbiamo deciso di fornirvi tanti consigli per trascorrere piacevolmente il periodo estivo, in compagnia di libri, serie tv, film e fumetti. Si tratta di storie che magari vi siete persi negli scorsi mesi, o magari altre che desiderate godervi da tempo senza averne mai avuto modo. Ma ci sono anche avvertimenti su film o serie che non valgono la pena di ...

15 audioLibri per chi dovrà passare molto tempo in autostrada : Ascoltati e apprezzati dalla redazione del Post, e quindi consigliati: molti fanno ridere, ma ne abbiamo per tutti i gusti

Guida galattica per autostoppisti : 5 cose dei Libri che vorremmo nella serie : Hulu svilupperà un adattamento televisivo di Guida galattica per autostoppisti, l’esilarante, bizzarra e geniale odissea fantascientifica e umoristica su un ometto inglese alla prese con la distruzione della Terra per… far posto a un’autostrada spaziale. Questo buffo capolavoro del 1980 firmato da un autore di culto, il britannico Douglas Adams, ha già avuto una trasposizione seriale in grado di mantenere i toni e il registro di un’opera ...

10 Libri per l'estate consigliati dai vip : I giornalisti di L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleL’estate è il periodo dell’anno in cui si legge di più: c’è più tempo e c’è anche ...

Le "Dolcissime" ciccione in perfetto equiLibrio fra dramma e commedia - : Paolo Giordano Il film di Francesco Ghiaccio affronta un tema attualissimo. Dalla dittatura del web alla scuola Paolo Giordano nostro inviato a Giffoni (Sa) Spesso alla commedia tocca la parte più difficile. Quella di far sorridere, ma anche pensare. E più il tema è riflessivo, più si ride, insomma è un paradosso. In Dolcissime, che ieri è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival e che sarà nei cinema dall'1 agosto con ...

I migliori Libri per bambini da portare in vacanza : I giornalisti di L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleChe sia un lungo viaggio in aereo o anche solo una lunga scampagnata in mezzo alla campagna, poco cambia: ci sono sempre occasioni per trasformare un ...

Libri : arriva il book delivery - a Milano ‘esperimento’ di Feltrinelli : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – Non solo food delivery. A Milano arriva anche il book delivery, che sarà sperimentato dalle Librerie Feltrinelli insieme a Glovo, la piattaforma nota per consegnare cibo a domicilio e che ha ottobre scorso ha comprato Foodora Italia. Dalle librerie del capoluogo lombardo – il servizio parte per ora solo da qui – romanzi e saggi potranno arrivare a casa in meno di mezz’ora. ...

5 Libri per capire lo sbarco sulla Luna : (foto: Encyclopaedia Britannica/UIG Via Getty Images) Ci siamo: il tanto atteso cinquantenario del primo passo dell’uomo sulla Luna è arrivato. E così, fra rievocazioni delle leggendarie parole di Neil Armstrong e generici appuntamenti di Moon Pride, non ci resta che riepilogare qualche titolo (perlopiù a fumetti, stavolta) per riflettere sull’enorme fascinazione che il nostro satellite ha giocato sulla storia umana. Hergé, Tintin ...

Libri - passa alla Camera il tetto agli sconti. Speriamo sia solo l’inizio : La legge sul libro è appena passata alla Camera. Sì al 5% di sconto massimo sui Libri. Grandi festeggiamenti per piccoli librai e piccoli editori. Forza Italia, partito che in Parlamento rappresenta il duo Mondadori-Rizzoli, si è astenuto. FQ Magazine Libri, la riforma che unisce i parlamentari e divide gli editori. “Ma l’ostacolo maggiore alla lettura sono gli ...

Morto Andrea Camilleri - il papà di Montalbano : ha scritto oltre 100 Libri. Zingaretti : ho sperato sino all'ultimo : Sono pochissimi gli scrittori veri che, oltre a diventare popolari per i loro libri, riescono ad essere amati anche come personaggi. Andrea Camilleri, Morto oggi a 93 anni, era uno di questi e ha...

Andrea Camilleri - il successo arrivato a 67 anni e i Libri in 120 lingue : “dialetto per diletto” e umanità - così si è fatto capire in tutto il mondo : FQ Magazine Andrea Camilleri è morto: aveva 93 anni Camilleri sono. Andrea Camilleri è morto. Avrebbe compiuto 94 anni il prossimo settembre. Se ne va una delle più popolari e maestose stelle della letteratura contemporanea, tradotta in 120 lingue, venduta in oltre 30 milioni di copie. Uno scrittore che con quel “dialetto per diletto” usato per il suo ...

Sbarco sulla Luna : nel nostro podcast film e Libri per i 50 anni dell’allunaggio : ?? Era il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendevano per la prima volta sulla superficie della Luna. Una data storica, che ha cambiato per sempre l’esplorazione spaziale. Per questo nella nuova puntata del nostro podcast Wired Play vi vogliamo consigliare qualche film, libro e documentario per ricordare l’anniversario dell’alLunaggio. The post Sbarco sulla Luna: nel nostro podcast film e libri per i 50 anni ...

Bari - cassonetto pieno di Libri diventa una biblioteca a cielo aperto : centinaia di volumi salvati : Un cassonetto della spazzatura pieno di libri, in via Giulio Petroni, a Bari, è stato letteralmente preso d'assalto dai residenti che hanno salvato centinaia di voluti dal macero a cui erano destinati.Continua a leggere

5 Libri per capire come andavamo in vacanza : (foto: by H. Armstrong Roberts/Retrofile/Getty Images) Tanti anni prima dei voli low cost, dei cavi degli iPhone dimenticati in albergo, del turismo di massa in luoghi deprecabili, cosa significava andare in vacanza? Il tema della villeggiatura estiva d’antan si può indagare a partire dai classici: di seguito trovate qualche titolo per calarvi nella calura del tempo che fu, da Fitzgerald a Mann. Carlo Goldoni, Trilogia della ...