Incendi : roghi nel palermitano - famiglie evacuate (2) (2) : (AdnKronos) – Allertati i presidi ospedalieri dell’Ingrassia, il Policlinico per la camera iperbarica e l’Arnas Civico. Impiegati anche, per il tramite della protezione civile regionale, sette associazioni per un totale di 28 uomini e sei mezzi. I vigili del fuoco riceveranno rinforzi della province di Catania, Enna, Agrigento, Ragusa e Trapani e, tramite del Centro operativo nazionale, dalla Calabria e dalla ...

Incendi Sicilia : numerosi roghi nel Palermitano : numerosi Incendi in Sicilia, in particolare diversi roghi sono divampati oggi in provincia di Palermo. Quello maggiormente esteso tra Altofonte, Aquino e Monreale. I vigili del fuoco sono intervenuti per evitare che le fiamme minacciassero le villette della zona. Altri Incendi stanno impegnando i pompieri a Partinico, Balestrate, Termini Imerese, Santa Cristina Gela, Palazzo Adriano e Bompietro. L'articolo Incendi Sicilia: numerosi roghi nel ...

Incendi in Siberia : aviazione militare e sciamani per combattere i roghi : Massima attenzione in Siberia, dove gli Incendi stanno divorando migliaia di ettari di taiga: in azione, per scongiurare il disastro ambientale, anche l’aviazione militare russa. La forza è distribuita per terra e per mare: all’aeroporto di Krasnojarsk sono giunti dieci Iliushin-71 che saranno affiancati da dieci elicotteri anti-Incendio. Ogni Iliushin-71 è in grado di trasportare 42 tonnellate di acqua. Via terra sono invece ...

Incendi : intesa tra Coldiretti Lazio e protezione civile regionale per la prevenzione dei roghi : In occasione della finale del concorso Oscar Green 2019, il protocollo d’intesa firmato dalla Coldiretti Lazio e dall’Agenzia regionale di protezione civile per una serie di attività finalizzate alla prevenzione, al contrasto degli Incendi e al soccorso nelle fasi di emergenza, è stato siglato questa mattina. L’accordo, che avrà una durata di 3 anni, prevede il supporto operativo degli imprenditori agricoli per l’apertura ...

Incendi Sardegna : 18 roghi oggi - 4 domati con mezzi aerei : 18 Incendi sono scoppiati oggi in Sardegna e in quattro casi è stato necessario l’intervento degli elicotteri del servizio regionale coordinato dal corpo forestale. Nelle campagne di Usellus, località Pranu Argiolas, in provincia di Oristano è intervenuto un mezzo aereo proveniente dalla base di Fenosu. Il rogo ha interessato un’area agricola di circa due ettari e le operazioni sono terminate alle 14 circa. Fiamme anche nel Comune di ...

Incendi in Sardegna : burrasca di maestrale - alto pericolo di roghi : Il pericolo di Incendi in Sardegna resta alto: la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta con codice arancione che riguarda tutta la costa orientale e il sud dell’isola. Il vento di maestrale continua a soffiare incessantemente e in giornata è prevista una ulteriore intensificazione. Secondo il servizio meteo del Sar Sardegna, il vento, da debole o moderato, farà registrare locali rinforzi sino a burrasca ...

Incendi : 25 roghi in Sardegna - quattro sono stati spenti con gli elicotteri : sono stati 25 gli Incendi che sono divampati in Sardegna oggi e che sono stati spenti dall’intervento della macchina antIncendi regionale. In quattro casi e’ stato necessario l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale: a Loiri Porto San Paolo in Gallura, a Sassari, a Pula nella costa sud occidentale dell’isola, e a Torpe’, nel Nuorese. L'articolo Incendi: 25 roghi in Sardegna, quattro sono stati ...

Incendi in Sardegna - massima allerta : domati tre roghi : Incendi in Sardegna, massima allerta: domati tre roghi Il caldo torrido e il rinforzo di venti di Maestrale stanno favorendo lo sviluppo di diversi roghi in Sardegna. Una nuova allerta è stata diramata dalla Protezione civile per alto pericolo Incendi nel Sassarese, l’Oristanese e le coste della Gallura Parole ...

Incendi Sardegna : 24 roghi oggi - fiamme nelle periferie di due paesi nel sud dell’isola : Altri 24 Incendi in Sardegna nella sola giornata di oggi, anche se solo sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale. Gli elicotteri sono intervenuti a Ovodda (Nuoro), a Villasor (Sud Sardegna), nei pressi dell’ex zuccherificio, e a Musei (Sulcis), in località Guardia su Lillu, dove il rogo ha interessato aree agricole limitrofe alla pineta comunale. fiamme anche a Pabillonis e nelle periferie di ...

Incendi Sardegna - 11 roghi oggi nell’isola - fiamme vicino ad una statale di Cagliari : traffico in tilt : Brucia anche oggi la Sardegna, con 11 roghi divampati. Per permettere di domare le fiamme di un Incendio che si è sviluppato all’altezza di Capoterra (Cagliari) è stato necessario impiegare un elicottero del Corpo Forestale, oltre al lavoro degli uomini a terra, e bloccare temporaneamente la statale 195 che collega Cagliari alle località balneari della costa del sud ovest della Sardegna, provocando lunghe code. Alle operazioni di ...

Incendi Sardegna : oggi 10 roghi sull’isola - allerta arancione anche per domani : Sono 10 gli Incendi che si sono verificati oggi in Sardegna ma per fortuna solo uno ha necessitato dell’intervento dell’elicottero del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione. Si tratta di un Incendio in località Monte Longu, nella campagne del comune di Montresta (Or) dov’è intervenuto alle 11.30 l’elicottero dalle base di Bosa – Santa Maria. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal ...

Incendi in Sardegna : roghi alimentati dalle forti raffiche di maestrale : Incendi alimentati da forti raffiche di maestrale stanno tenendo impegnate le squadre a terra e in volo della protezione civile regionale della Sardegna. I roghi preoccupanti si registrano nel Nuorese e in Gallura. A Siniscola sta operando un Canadair e un elicottero proveniente dalla base del corpo forestale di Ala’ dei sardi. A Berchidda stanno intervenendo un Canadair da Alghero, 2 elicotteri e il Super Puma del Corpo ...

Incendi in Sicilia : roghi nel Catanese - al lavoro 3 Canadair : In corso l’intervento dei vigili del fuoco per un Incendio che ha interessato una vasta area boschiva a Caltagirone e a San Michele di Ganzaria (Catania). E’ stata evacuata una masseria. Sul posto sono presenti 3 Canadair per le operazioni di spegnimento. L'articolo Incendi in Sicilia: roghi nel Catanese, al lavoro 3 Canadair sembra essere il primo su Meteo Web.