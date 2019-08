Formula 1 – Charles Leclerc fa mea culpa | “errore in Q1 non ammissibile Verstappen? Mi

Arthur Leclerc vince il GP di Germania in Formula 4 - il fratello di Charles festeggia a Hockenheim prima della F1 : Arthur Leclerc, fratello minore di Charles, ha vinto il GP di Germania nella Formula 4. Il 17enne monegasco si è imposto ad Hockenheim con grande autorevolezza, la gara-2 ha sorriso a questo giovane talento che ha posto il suo primo sigillo in carriera in questa categoria. Il minorenne si è reso protagonista di una partenza sottotono ma poi con personalità è riuscito a risuperare il norvegese Dennis Hauger e a riguadagnare la testa della gara a ...

Formula 1 - Binotto non risparmia una frecciatina a Vettel : applausi invece per Charles Leclerc : Il team principal della Ferrari ha commentato la prestazione di Vettel e Leclerc, esprimendo le proprie sensazioni al termine del Gp di Silverstone Giornata particolare per la Ferrari a Silverstone, da un lato il sorriso per il podio di Leclerc e dall’altro la smorfia di disappunto per l’errore commesso da Vettel, costato la penalità e zero punti in classifica. Photo4/LaPresse Due situazioni commentate con il solito aplomb da ...

Formula 1 – Ancora scintille fra Leclerc e Verstappen! La stoccata di Charles : “io le gare le vinco in pista” : Charles Leclerc rifila una netta stoccata a Max Verstappen alla vigilia del weekend di Silverstone: il pilota Ferrari torna sul controverso esito della gara del Red Bull Ring L’esito della gara del Gp d’Austria brucia Ancora. Charles Leclerc, al comando nelle fasi finali del Gp, è stato letteralmente mandato fuori pista da un sorpasso al limite del regolamento, eseguito da Max Verstappen che ha corso spedito verso il primo ...

Formula 1 – Ferrari - a Charles Leclerc brillano gli occhi : “Silverstone circuito iconico - è un privilegio essere qui” : Charles Leclerc non vede l’ora di scendere in pista a Silverstone: il giovane pilota della Ferrari pronto a misurarsi sullo storico tracciato britannico Archiviata la delusione per il secondo posto raggiunto in Austria, Charles Leclerc torna di buon umore in vista del Gp della Gran Bretagna. Il circuito di Silverstone del resto è uno dei preferiti di tutti i piloti di F1, tracciato nel quale si respira la storia del Motorsport. A ...

Formula 1 - Chris Horner shock : “il contatto Verstappen-Leclerc? Era compito di Charles spostarsi” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato come fosse impensabile togliere la vittoria a Verstappen in Austria Chris Horner non nasconde la propria gioia per la vittoria ottenuta in Austria, un successo costruito in tutto e per tutto da Max Verstappen, partito malissimo ma poi riuscito a rimontare fino alla prima posizione. AFP/LaPresse Sotto accusa è finito il suo sorpasso su Leclerc, una manovra giudicata regolare dai Commissari di ...

Formula 1 – Charles - altro che ragazzino! Il post di Leclerc dopo la delusione dell’Austria è da vero signore [FOTO] : Leclerc oltre la delusione: il post social dopo la sconfitta al Red Bull Ring e la mancata sanzione a Verstappen è da vero signore La domenica di gara di ieri in Austria non ha avuto l’epilogo desiderato da Charles Leclerc. Il giovane monegasco della Ferrari, dopo una gara sempre in testa, si è visto ‘soffiare’ la vittoria a due giri dal termine del Gp d’Austria, per un sorpasso che ha fatto tanto discutere. La ...

Formula 1 – Leclerc come Vettel in Austria : Charles non ci sta - il gesto di protesta sul podio [VIDEO] : Leclerc non ci sta: il gesto di protesta sul podio del Red Bull Ring dopo la vittoria di Max Verstappen Domenica caotica ieri al Red Bull Ring: Max Verstappen si è aggiudicato il Gp d’Austria, ma solo diverse ore dopo la fine della gara ha avuto la conferma del suo successo. L’olandese della Red Bull ha festeggiato normalmente sul podio, consapevole però di dover attendere la decisione dei commissari, incaricati di valutare la ...

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1 : Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, in programma domani al Red Bull Ring di Spielberg. Leclerc ha fatto registrare il miglior tempo delle qualifiche e il record della pista,