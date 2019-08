Alex Rins MotoGP | GP Repubblica Ceca 2019 | “Marquez ama giocare con i rivali e non ha

MotoGp – Screzi in pista tra Marquez e Rins a Brno - Alex non le manda a dire a Marc : “non ha rispetto!” : Rins duro contro Marc Marquez: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo gli Screzi in pista col connazionale della Honda Con Marc Marquez non ci si annoia mai: lo spagnolo della Honda ha conquistato una stratosferica pole position oggi a Brno nonostante le condizioni complicate dell’asfalto in Repubblica Ceca, ma è stato anche lo Screzio con Rins a rendere il sabato pomeriggio ceco ancora più bollente. AFP/LaPresse I due spagnoli ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Marc Marquez contro Alex Rins - scaramucce tra i due spagnoli : Quasi una gara nella gara. Nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP, infatti, i due spagnoli Marc Marquez e Alex Rins hanno messo in scena un vero e proprio “duello rusticano”. Ad aprire le danze è stato il portacolori della Suzuki che, rallentato dal campione del mondo, decide di attaccarlo all’interno, andando addirittura al contatto. Il Cabroncito, con il suo spirito ...

VIDEO Alex Rins - la caduta nel GP di Germania 2019 : lo spagnolo butta via il podio : Alex Rins stava viaggiando comodamente in seconda posizione nel GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP, quando è caduto all’imbocco del micidiale discesone che caratterizza il Sachsenring. Lo spagnolo si era ben distinto sul tracciato tedesco e stava viaggiando verso la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez ma ha commesso un errore grave ed è finito nella ghiaia con la sua Suzuki perdendo così un risultato ...

Alex Rins MotoGP - GP Olanda 2019 : “Finalmente in prima fila! Domani avrò un ottimo passo gara” : Alex Rins è decisamente sorridente al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo, che è stato costretto a passare dalla Q1, dato che aveva fissato l’undicesimo tempo nel corso delle prove libere, ha dimostrato di essere assolutamente a suo agio sulla pista di Assen, con una Suzuki che risponde bene sulla Università della moto. Il pilota nativo di Barcellona ha chiuso al terzo posto il suo ...

Alex Rins MotoGP - GP Olanda 2019 : “Speriamo di vedere un gruppo compatto anche quest’anno. Volevo il podio a Barcellona” : Alex Rins si avvicina al GP d’Olanda con tanta voglia di riscatto addosso, dopo gli ultimi due quarti posti consecutivi che sanno un po’di beffa visto che in entrambe le occasioni lo spagnolo ha avuto buone possibilità per tornare sul podio, risultato ormai assente da Jerez. La costanza di rendimento del centauro in sella alla Suzuki continua a stupire, con l’unico vero buco della stagione occorso a Le Mans, ma sembra sempre ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Catalogna 2019 : Alex Rins in vetta - bene Valentino Rossi 4° e Dovizioso 6°. Marquez chiude in nona posizione : Un grande spettacolo quello delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló, una sfida sui centesimi è andata in scena ed è stato l’iberico Alex Rins (Suzuki) a realizzare il miglior tempo di 1’39″547. La moto nipponica, sul piano della ciclistica, si conferma di grandissima qualità, consentendo allo spagnolo di issarsi in vetta all’ordine dei tempi grazie al ...