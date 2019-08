VIDEO F1 | le novità tecniche ed aerodinamiche portate dalla Ferrari nel GP d’Ungheria 2019

Amazon Prime VIDEO - serie tv e film : le novità di agosto 2019 : agosto in viaggio o a casa, in attesa delle ferie o giàdi ritorno? Niente paura, perché le piattaforme streaming non vanno in vacanza. Anche ad agosto, infatti, su Amazon Prime Video l'offerta comprende novità assolute, tra serie tv, docuserie e, perché no, film da recuperare. Tra le novità del mese, anche se è disponibile dal 30 agosto, c’è Carnival Row, nuova serie Amazon Original, con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne. La serie è ...

Amazon Prime VIDEO : le novità di Agosto : Alle porte di Agosto e dell’ultimo mese estivo, ecco le novità con cui Amazon Prime Video accompagnerà i suoi utenti in vacanza. Carnival Row Con Orlando Bloom e Cara Delevigne – nei ruoli di un detective e una fata – Carnival Row è ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire a causa degli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare ...

Totti e De Rossi di nuovo insieme : corsetta leggera in attesa di novità sul futuro [VIDEO] : Un passato molto simile, così come l’epilogo finale, e tante incertezze. L’unica, però, è che non si sono mai lasciati. Una vita insieme alla Roma, che li ha tristemente ‘allontanati’, ma il loro rapporto continua ad essere fraterno anche fuori dal campo. Sono in attesa di novità sul futuro Francesco Totti e Daniele De Rossi, che a distanza di qualche settimana hanno lasciato la squadra della loro città, che li ha ...

Google Foto aggiunge una novità molto attesa : ecco le anteprime VIDEO nella scheda principale : L'ultima funzionalità per il client Android di Google Foto riguarda un'anteprima video in diretta nella scheda principale "Foto". La versione 4.20 dell'app rilasciata la scorsa settimana, aggiunge anteprime live mentre si scorre la cronologia nel feed "Foto". L'articolo Google Foto aggiunge una novità molto attesa: ecco le anteprime video nella scheda principale proviene da TuttoAndroid.

FIFA 20 : VIDEO dedicato alle novità del gameplay : EA Sports tramite il propri canali ufficiali ha divulgato un Video che mostra tutte le novità del gameplay che ritroveremo nel simulatore calcistico FIFA 20. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

Marco Liorni a TvBlog : "Contento di Reazione a Catena - stiamo lavorando ad alcune novità per Italia sì" (VIDEO) : Reazione a Catena, Italia Sì e un auspicio per il futuro: di tutto questo ha parlato Marco Liorni, intervistato ieri da TvBlog in occasione dei palinsesti Rai 2019-20.Marco Liorni benvenuto su TvBlog. Iniziamo con un bilancio della tua esperienza a Reazione a Catena, dopo un mese...prosegui la letturaMarco Liorni a TvBlog: "Contento di Reazione a Catena, stiamo lavorando ad alcune novità per Italia sì" (video) pubblicato su TvBlog.it 10 luglio ...

Amazon Prime VIDEO - serie tv e film : le novità di luglio 2019 : È un calendario apparentemente “ribaltato”, quello della programmazione di luglio di Amazon Prime Video, che lascia per la fine del mese la novità più stuzzicante. Al contrario, ma non per questo meno interessante, anzi: durante le Prime settimane di luglio, sulla piattaforma streaming di Amazon sarà possibile dedicarsi a grandi abbuffate di serie tv che hanno fatto la storia. Qualche titolo? Friends, Lost, The ...

VIDEO F1 - novità in arrivo? Bandiera bianco-nera - avvertimento ai piloti dopo manovre dubbie : un jolly in gara : Una grandissima novità sarebbe in arrivo nel Mondiale di Formula Uno come ha anticipato Carlo Vanzini durante la telecronaca delle prove libere 2 del GP d’Austria. dopo il discusso episodio del GP del Canada che ha portato alla penalizzazione di Sebastian Vettel, si starebbe pensando di adottare una nuova regola: l’introduzione della Bandiera bianconera, cioè un avvertimento al pilota nel caso di manovre non limpidissime. Questo ...

Le novità di The Surge 2 nel nuovo VIDEO gameplay con il commento degli sviluppatori : The Surge 2 sarà disponibile dal 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma prima di rituffarsi armati di ascia in questo mondo sci-fi post-apocalittico, ascoltiamo il team di sviluppo Deck13, che in questo nuovo video ci racconta del mondo di gioco, i suoi pericoli e le novità introdotte in The Surge 2. Il Dev gameplay Walkthrough è narrato da Adam Hetenyi, Capo del reparto Game Design di Deck13 Interactive. Nel video potete dare ...