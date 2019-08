Toti e Carfagna | gli ultimi delfini spiaggiati di Berlusconi

FI - Berlusconi azzera i coordinatori. Carfagna e Toti non ci stanno : «La tragedia sta diventando farsa, mi pare non ci sia la volontà di cambiare alcunché», spiega ai giornalisti il Governatore della Liguria, ormai fuori da Forza Italia, dopo la riunione del tavolo delle regole a Roma. Critica anche la vicepresidente della Camera: «Non farò parte di comitato di liquidazione» del partito

FI avvia tavolo regole - confronto su proposte Toti-Carfagna : Da una parte la proposta di Mara Carfagna, dall'altra quella di Giovanni Toti. E' ancora il tema delle primarie al centro del dibattito di FI. S'è tenuto il tavolo delle regole ma al momento non si e' arrivati ad una proposta unitaria. Toti spinge per primarie aperte di partito, per l'introduzione di Commissioni di garanzia, punta a nuove figure di coordinatore politico a tutti i livelli, da quello comunale a quello nazionale, chiede ...

Forza Italia è finita nel 2009. Toti e Carfagna ripartono da zero : A mio modo di vedere la storia politica di Forza Italia finisce il 25 aprile del 2009, quando Silvio Berlusconi pronuncia il discorso più significativo della sua carriera di leader e di uomo delle istituzioni.Con quelle parole (pronunciate a poche settimane dal terremoto e davanti a molti partigiani dell’Anpi) Berlusconi propone un patto di riconciliazione in nome dell’interesse nazionale, patto che però non ...